NETRADIČNÝ obrad slovenskej herečky PRED PÔRODOM: Uff, takéto reakcie nečakala!

Natália Puklušová (Zdroj: Instagram NP)

Natália Puklušová by mala začiatkom decembra priviesť na svet svoje prvé dieťa. Už pri zverejnení prvej informácie o tehotenstve s partnerom Michalom prezradili, že čakajú dievčatko.

Už aj na Slovensku sa udomácnil zvyk niekoľko týždňov pred pôrodom si urobiť baby shower, kde budúca mamička oslávi nastávajúci príchod svojho bábätka s kamarátkami a dostane preň aj darčeky.

Natálii ale jej blízka kamarátka vystrojila trochu inú oslavu nového života. „Bol to neuveriteľný zážitok, bolo to obrovské prekvapenie. Moje najbližšie priateľky, moje sestry, mi pripravili predpôrodný rituál a bolo to prenádherné. Toto prajem zažiť každej žene pred pôrodom, je to obrovská sila, obrovská podpora. Zrazu 50 percent strachu odišlo. Nedá sa to opísať...” nadšene zdieľala Puklušová svoju radosť na sociálnej sieti.

Následne sa podelila o zábery, ako sedia ženy v kruhu, v miestnosti sú kvety a sviečky a prebehlo tam požehnanie budúcej mame a dieťatku jemným spevom.

Tieto nádherné chvíle ale vyvolali zmiešanú odozvu. „Je to zaujímavé. Čítam vaše reakcie a sú všelijaké. Niektoré mi píšete, že plačete a prajete si to zažiť,” povedala na úvod Natália. No podelila sa aj o tie nepríjemnejšie reakcie. „Niektoré mi píšete, že je to strašidelné, že je to hrozné, že z toho ide strach,” prezradila začudovane.

Podľa nej sa zrejme zo žien vytráca ženskosť a jemnosť. „Ja podporujem práve takéto ženské kruhy, kde sa ide hlboko do zraniteľnosti, kde sa robia takéto veci a ja si myslím, že každá jedna z vás by toto mala zažiť, aj keď môžete tvrdiť, že nemám pravdu. Ak máte pocit, že je to strašidelné, zdá sa vám to preto, lebo vo vašom vnútri je tma a nezvládate tú intenzitu lásky, čo si ženy môžu dať ako kamarátky. Bohužiaľ, kto má v sebe tmu, tak vidí tmu,” skonštatovala smutne budúca mamička.