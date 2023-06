PRIZNANIE Jasminy Alagič: Extrémny STRACH zo vzťahu s Rytmusom... Dobre, že si sa nepos*ala!

BRATISLAVA - Moderátorka Jasmina Alagič a raper Patrik Rytmus Vrbovský spolu začali randiť v roku 2018. Aktuálne brunetka priznala, že do tohto vzťahu išla v obrovským strachom...

Prvé zvesti o tom, že Rytmus po rozchode so speváčkou Darou Rolins začal chodiť s moderátorkou Jasminou Alagič, sa objavili začiatkom mája 2018. Ona to síce poprela, no už o pár dní neskôr sme v redakcii Topky.sk mali k dispozícii fotografie z ich rande vo Viedni.

Galéria fotiek (3) Zdroj: Tip čitateľa

Časom svoj vzťah skrývať prestali a dnes sú z nich manželia aj rodičia. Jasmina však priznala, že v začiatkoch cítila strašnú neistotu, dokonca strach. „Takto pred niekoľkými rokmi som bola totálne rachnuté dievča, čo malo extrémny strach zo vzťahu s Rytmusom. Lebo “kto vie, čo je vlastne zač”, lebo “nechcem byť tak veľmi na očiach”, lebo “budem môcť mať ešte stále moju krásnu obyčajnú realitu?” opísala na sieti Instagram svoje vtedajšie pochybnosti.



Dvojica sa v týchto dňoch vybrala do Budapešti, kde mali kedysi svoje úplne prvé rande a zašli na miesta, kde sa po prvý raz držali spolu za ruky, „Dnes, keď som tam bola ako nekonečne šťastná manželka (nekonečne u*ebaného, ale zároveň najviac milujúceho) Paťa, mama nášho syna, si hovorím len jediné: DOBRE ŽE SI SA Z TOHO VŠETKÉHO NEPOSRALA!” vyhlásila Jasmina. Je teda jasné, že svoje rozhodnutie ísť do vzťahu s Rytmusom absolútne neľutuje.