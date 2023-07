PREKVAPIVÉ slová Rytmusa: Svoje tetovania ĽUTUJE... Vyzerá to OTRASNE!

Patrik Rytmus Vrbovský (Zdroj: Vlado Anjel)

BRATISLAVA - K hudobnému štýlu rap určite patria aj tetovania. Nemusí to byť síce pravidlom, ale väčšina raperov má na svojom tele výrazné kerky. Jedným z nich je aj Patrik Rytmus Vrbovský (46). Po rokoch však priznal, že to vyzerá otrasne a ľutuje to!

Patrik Rytmus Vrbovský patrí k obľúbeným raperom na slovenskej ale i českej hudobnej scéne. Za tie roky, čo pôsobí v tejto brandži, si vybudoval naozaj silnú základňu fanúšikov. Dôkazom toho sú aj jeho vypredané koncerty.

K rapu patria odjakživa aj tetovania. Skoro každý raper má potetované ruky, nohy, ale aj tvár. Kerky sú ich akýmsi poznávacím znakom. Do tejto skupiny ľudí patrí aj samotný Rytmus. No a teraz s odstupom času svoje rozhodnutie dať sa "pokresliť" ľutuje. Jeden z jeho priaznivcov sa ho opýtal, aký je dôvod.

(Zdroj: Jan Zemiar)

„Lebo čoraz viac stretávam starých ľudí po 60-ke s kerkami a za mňa to vyzerá otrasne. Je to niečo, čo mi k starým ľuďom nesedí, pretože určite by si tvoja manka alebo babka nedala teraz vykerovať rukáv alebo zaj*bať prsty kok*tinami. Bolo by to čudné, že? Vyzerá to špinavo a dáva to dole ich dôstojnosť,“ šokoval svojimi slovami. „Tento názor píšem za seba, je to môj pohľad. Každý nech si robí čo chce, samozrejme,“ dodal.

Tetovania si neplánuje dať odstrániť laserom. „Nepotrebujem, lebo viem, že budem žiť život rapera do konca života. K umelcom, čo sa živia koncertami alebo točením filmov, klipov, to patrí,“ zhodnotil. „Ak by samozrejme existovalo niečo, čo 100% odstráni kerky, tak kľudne,“ prezradil na záver.

Patrik Rytmus Vrbovský (Zdroj: Ján Zemiar)