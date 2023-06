Neustále SŤAŽNOSTI známej Slovenky vytočili jej fanúšičku: Všetko NAFUKUJETE... Je to TRÁPNE!

BRATISLAVA - Niekomu jej neustále "sťažnosti" nie sú po chuti. Najnovšie sa pustila do známej promi mamičky jej fanúšička. Podľa nej všetko nafukuje, až je to už trápne. Známa Slovenka má pre ňu a všetkých hejterov jasný odkaz!

Miss Slovensko 2012 Kristína Krajčírová priviedla na svet minulý rok v máji svojho vytúženého chlapčeka Jakubka. Už v tom čase sa vyjadrila, že samotné materstvo nie je prechádzka ružovou záhradou. Svoje každodenné skúsenosti a zážitky zdieľa prostredníctvom sociálnej siete. Niekomu jej slová však pomaly prídu už ako sťažnosti...

Najnovšie sa Kristína svojim fanúšikom zverila s tým, čo ju v poslednej dobe veľmi trápi. „Dnes som pekne uspala malého. Sadla na lavičku a po 20 minútach, čo spal, išli oproti sebe dve maminy s malými deckami. Ako sa zbadali, začali sa tešiť a vypustili asi meter od môjho kočíka. Bola to dlhšia ulica,” napísala sklamane.

Galéria fotiek (3) Kristína Krajčírová

Zdroj: Ján Zemiar

„Teraz neviem, či mám ísť uspávať dieťa do lesa, ale ja by som toto nedokázala. Ja idem aj ďalej so psom, keď ide oproti mne kočík, kde je spiace dieťa. Moje dieťa sa zobudilo, čiže sa fakt teším z tých 25 minút... Áno, viem, pre niekoho totálna prkotina, len mne sa tým narušil celý spánok malého,” dodala. Niečo podobné sa zopakovalo aj pri druhom spánku jej ročného synčeka.

A presne toto vytočilo jej fanúšičku. „Ja si myslím, že už nafukujete všetko. Každý deň sa vám prihodí 100 vecí, až je to už trápne. Proste sme ľudia a žijeme, a to, že dieťa nespí, respektíve zle spí, naozaj nie je problém iných ľudí. Mne by tak 90 percent vecí nenapadlo, čo vy tu riešite neustále,” napísala jej svoj názor.

Galéria fotiek (3) Zdroj: Instagram K.K.

Kristína má pre takýchto ľudí jasný odkaz! „Počúvajte ma, ak niekomu vadím, ja tu nikoho naozaj nedržím. Choďte preč!” vyjadrila sa. Na druhej strane cíti veľkú podporu od mamičiek, ktoré prežívajú to isté. Jej zážitky iným pomáhajú vidieť práve tú "druhú stranu" materstva. Neukazuje len všetko skvelé, ale skutočnú realitu.