Misska Krajčírová ukázala svoju mamu: Fúha, ako cez KOPIRÁK!

BRATISLAVA - Z Miss Slovensko 2012 Kristíny Krajčírovej sa minulý piatok stala vydatá pani. Na svadbe, samozrejme, nechýbala ani jej maminka, ktorej to nesmierne pristalo. Na spoločnom zábere vyzerajú úplne ako cez kopirák!

Modelka Kristína Krajčírová prežila v piatok najkrajší deň svojho života. S partnerom Jakubom, s ktorým má aj synčeka, si povedali svoje áno v jednej z bratislavských reštaurácií. Misska si to poriadne užila a so zábermi zo svadby sa podelila hneď, ako sa dalo.

Svadobná nálada panuje na jej profile na sociálnej sieti doteraz. „Sranda, že si tak 50 percent nepamätám. A nie kvôli tomu, že by som pila. Všetko sa zomlelo strašne rýchlo. Neviem, či to nebol zatiaľ najrýchlejší deň v mojom živote. Ku koncu, keď už boli všetci preč, som sa len pozerala na prázdnu sálu a bolo mi strašne ľúto, ako to ubehlo,“ vyjadrila sa dnes.

Najnovšie sa pochválila aj snímkou z hostiny, na ktorej pózuje aj so svojou milovanou maminkou. „Mama,” napísala stručne k fotografii. A aj bez popisu by bolo viac než jasné, že je to práve žena jej života. Svoju podobu veruže nezaprú! Vyzerajú úplne ako cez kopirák.

Jej mama zvolila na svadbu jemný mejkap s decentným účesom a biely nohavicový kostým so zeleným topom. A veľmi jej to pristalo. Medzi pozvanými hosťami napríklad nechýbala ani jej blízka kamarátka, Miss Universe SR 2013 Jeanette Borhyová, ktorá ju s jej manželom aj zoznámila.