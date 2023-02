Známu Slovenku zasiahla smrť bábätka: Toto si myslí o DOMÁCICH PÔRODOCH!

Téma pôrodov a prístupu, aký sa uplatňuje v nemocniciach, je často diskutovaná a mnohé ženy volajú po zmenách. Želali by si prirodzenejšiu cestu k narodeniu bábätka, viacero alternatív, ako sa dá rodiť a mnoho ďalšieho.

Mnohé preferujú aj domáci pôrod. Veľká skupina žien si však stále uvedomuje, že aj keď zdravotníctvo nie je bezchybné, v prípade komplikácií je v pôrodnici okamžite prístupná potrebná pomoc. To však evidentne podcenila istá Češka. Tá sa aj napriek odporúčaniu na cisársky rez rozhodla priviesť dieťa na svet doma.

Správe o tom, že bábätko domáci pôrod neprežilo, vyvolala obrovský smútok v mnohých matkách. O svoje pocity sa podelila aj bývalá miss Kristína Krajčírová. „Viem, že na to má každá žena iný názor, ale ja keď som rodila, ja som proste povedala, že čokoľvek sa stane, ja budem veriť tomu lekárovi. On bude vedieť, keby malo ísť k cisárskemu rezu, ja som nebola absolútne proti ničomu, lebo je to špecialista, prečo by som mu nemala veriť?” prezentovala svoj názor na sieti Instagram.



„Mňa toto strašne zasiahlo, táto správa, že vlastne to bábätko nemalo na výber, keďže sa jeho mama rozhodla tak, ako sa rozhodla. A tu aspoň je vidieť, že nie všetko je úplne tak v hlave, ako si naplánujete. Ona si podľa mňa do poslednej chvíle myslela, že sa to zvládne, lebo je tak nastavená,” povedala na adresu matky, ktorá na vlastnú žiadosť opustila nemocnicu, navyše s klamstvom, že zájde do inej.

Galéria fotiek (2) Zdroj: Instagram KK

Pri tejto téme sa samozrejme nevyhla ani túžbe žien rodiť doma namiesto klasickej pôrodnice. „Som absolútne proti domácim pôrodom. Nech má na to akýkoľvek názor, kto chce, toto... Prečo si ľudia ohrozujú deti a seba? A mám známe, ktoré boli kúsok od toho a ľutujú to,” naznačila komplikácie, ktoré sa pri domácich pôrodoch objavili aj v jej okolí.