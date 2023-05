Nechutné KONŠPIRÁCIE o smrti Dana Heribana (†43): Za jeho smrť môže vraj TOTO... Polícia reaguje!

Zatiaľ čo časť Slovenska smútila za zosnulým umelcom Danom Heribanom, druhá už konšpirovala o tom, čo je skutočným dôvodom jeho náhleho úmrtia. Na verejnosť sa totiž dostala informácia, že hercovi vo veku 43 rokov náhle zlyhalo srdce. No a v čase, keď ešte ani lekári netušili, čo ju spôsobilo, istá skupina ľudí šírila "zaručené správy".

„Vakcína je sloboda!“ znel nadpis príspevku, v ktorom istý Martin poukazuje na to, že úmrtie Dana Heribana má spojitosť s faktom, že bol očkovaný proti Covidu-19. „Tri a viackrát "napichaný človek" umrel "predčasne", pokiaľ by sám neprepadol tej zločineckej mašinérii počas Covidu... Ale uvidíte to všetci, ako pán Heriban umrel "úplne normálne", bez spojitosti s vakcínou, toto budú médiá prezentovať,“ znel jeden z príspevkov.

Autor dokonca vyzýval ľudí, aby status s "odhalením skutočnej pravdy" zdieľali čo najviac. Na konšpirácie okamžite zareagovala aj Polícia SR prostredníctvom profilu Hoaxy a podvody na sociálnej sieti Facebook. „Facebookové hyeny znovu zneužívajú smrť na svoje úchylné prejavy,“ uviedla polícia. „Rovnako postupovali v prípade Júliusa Viršíka, Vladimíra Krčméryho a Miroslava Žbirku. Okamžite po ich smrti prichádzali so zaručenými dôvodmi ich skonu. V prípade Dana Heribana neboli v tejto chvíli príčiny úmrtia zverejnené,“ píše sa ďalej vo vyjadrení mužov zákona.

Hoaxeri podľa nich budú zneužívať úmrtie kohokoľvek na šírenie svojich zvrátených predstáv. „Napríklad aj v prípade dopravných nehôd či úmrtí 100-ročných osôb budú vinu hádzať na vakcinácie. Pripomíname, že ich limit na to, kedy vakcinovaní začnú umierať, sa konštantne posúva od zopár týždňov, cez mesiace a dva roky až po dobu 10 rokov,“ dodáva polícia, čím poukazuje na to, že konšpirátori si neustále upravujú informácie tak, aby sedeli do ich teórií.