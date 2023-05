Zúfalý otec kontaktoval políciu: Sťažnosti na nebezpečný hoax, jeho dcéru dohnal na psychiatriu!

Archívne video: Rozhovor s Matúšovou - poruchy príjmu potravy u detí

So smutným príbehom sa obrátil na políciu nešťastný otec. „Prosím vás, preverte odkaz, ktorý vám posielam. Moja dcéra, 16 rokov. Kvôli takýmto odborníkom dostala zápal pankreasu. Už dva mesiace je hospitalizovaná na psychiatrii a bude tam minimálne mesiac (bulímia), keďže ľudia si naštudujú takéto odkazy a rýchlo tomu prepadnú. To, čo sa píše v tom článku, by sa nemalo dostať k mladým dievčatám s nadváhou. Následky sú celoživotné a zničia celé životy,“ napísal im muž.

❗️ PRESAH HOAXOV DO BEŽNÉHO ŽIVOTA: DIEVČA (16R.) SA LIEČI NA PSYCHATRII Dlhodobo upozorňujeme na zdravie ohrozujúce... Posted by Hoaxy a podvody - Polícia SR on Monday, May 29, 2023

Polícia v tejto súvislosti upozornila na to, aký presah môžu mať hoaxy do bežného života. „Dlhodobo upozorňujeme na zdravie ohrozujúce články, ktoré navádzajú na alternatívne liečby a hazard s vlastným telom. Do správ sme dostali svedectvo otca 16-ročného dievčaťa, ktoré začalo so svojím telom experimentovať po tom, čo si prečítalo článok o tom, že hladovanie je zdravé,“ uviedli.

V texte podľa nich zazneli rady, ako hladovka prospeje mladistvému vzhľadu, jasnejším očiam aj schopnosti sústrediť sa. Ide vraj o ozdravné procesy. „Takéto texty môžu mať za následok vážne ohrozenie zdravia a ľudského života, obzvlášť v prípade osôb, ktoré nemajú dostatok informácií na to, aby posúdili relevantnosť a odbornosť daného príspevku. Prosíme vás, aby ste nám podobné články preposielali. Následne sa nimi budeme zaoberať,“ dodali.