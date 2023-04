Slovenská Miss po 19 rokoch: Kedysi prirodzená KRÁSA a dnes… TOTÁLNA UMELINA!

Galéria fotiek (8) Aneta Kailingová ako II. vicemiss Slovensko za rok 2004 spolu s Miss Slovensko Máriou Sándorovou a I. vicemiss Slovensko Tatianou Krčméryovou

Zdroj: TASR

BRATISLAVA - Pred 19 rokmi Aneta Kailingová vyhrala súťaž krásy Miss Slovensko a stala sa II. vicemiss. No to jemné, prirodzené dievča je už dávno preč. Preboha, to čo so sebou porobila?