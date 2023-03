Posunula ich na ďalšiu úroveň: Tina strávila deň s bojovníkmi, naspieva im nástupovku?

Jedinou ženskou mentorkou EUROGOLD pyramídy o 30 000 eur je speváčka Tina. Tá má za sebou veľmi náročný, no veľmi príjemne strávený deň s Martinom Prázdným a Adamom Jakubíkom. Aj keď ani jeden z nich nemá za sebou žiadny zápas medzi profesionálmi, už neraz preukázali svoj potenciál v iných bojových disciplínach či na amatérskej scéne. Podarí sa im uspieť? To zistíme 22. apríla na turnaji RFA 9 v Prievidzi.

Boxerský tréning s tým najlepším, Tina do toho spievala

V súčasnosti by sme márne hľadali na slovenskej boxerskej scéne väčšiu hviezdu, než ktorou je Andrej „Bandi“ Csemez. Sedemnásobný majster Slovenska v boxe a účastník LOH v Tokiu, kde sa dopracoval až do osemfinále, poriadne dal Jakubíkovi a Prázdnému do tela. Po výživnej rozcvičke, ktorá bola zameraná predovšetkým na nohy a pohyb, obaja účastníci pyramídy sa premiestnili na vrece.

Tréning pre Jakubíka a Prázdného bol ešte okorenený aj tým, že im Tina do toho spievala. Pri rozhovore tejto trojice sa Adam Jakubík spýtal Tiny, či by im naspievala aj nástupovku a samotná Tina sa priznala, že nad tým uvažovala a vôbec by sa tomu nebránila.

Spev nebola jediná činnosť, ktorú 39-ročná speváčka za celý tréning vykonala. Prítomnosť „Bandiho“ neváhala využiť a navliekla si boxerské rukavice. Po tréningu dostala otázku, či by si to v ringu nechcela skúsiť aj ona sama a aj keď odpoveď Tiny bola neurčitá, dokázala by si to predstaviť.

Príprava po mentálnej stránke

To, že Tina nie je svetový odborník na MMA a po tejto stránke toho veľa svojim zverencom ponúknuť nevie, nemá najmenší problém priznať. Jej boj so zákernou chorobou a neľahká cesta životom ju naučili, ako si v každej situácii zachovať pokojnú myseľ. Presne to sa snažila vštiepiť aj do Adama Jakubíka a Martina Prázdného, ktorí si mentálnu prípravu veľmi pochvaľovali.

Tá prebehla pod vedením Fredyho Ayisiho, s ktorým sa Tina pozná už približne 20 rokov. Fantastický tanečník a dvojnásobný majster sveta v karate sa dal na dráhu jogína. Joga ho natoľko pohltila, že sa jej naplno začal venovať a mnohým ľuďom pomáha s dychovými cvičeniami či mentálnou prípravou. Práve to bol hlavný cieľ návštevy Tininho tímu, ktorý po psychickej a mentálnej stránke je naplno pripravený na pyramídu.

