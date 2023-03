Exfarmárky sa idú POBIŤ: Monika Haklová (49) si to ROZDÁ s touto ženou (32)!

TRNAVA - Minulý rok sme boli svedkami bitky dvoch žien. Presnejšie išlo o speváčku Dominiku Mirgovú a raperku Aless Caparelli, ktoré si to v ringu poriadne natreli. Keďže ich súboj mal veľký rozhlas, organizácia sa rozhodla aj tentokrát povolať do boja dve ženy. Ako prvá výzvu prijala Monika Haklová, známa z druhej série reality šou Farma. No a proti nej sa postaví tiež farmárka, dokonca mladšia o 17 rokov!

Organizácia Fight Night Challenge sa môže pýšiť tým, že do pozície fighterov sa im vždy podarí zlákať aj známe tváre. Minulý rok v decembri sa proti sebe postavili napríklad aj bývalí farmári a najväčším lákadlom pre divákov bol tiež prvý celebritný zápas dvoch žien. Speváčka Dominika Mirgová a raperka Aless Caparelli sa rozhodli prijať túto výzvu, čo mnohých ľudí prekvapilo, keďže v minulosti šoubiznisom otriasal ich konflikt.

No a tento rok prináša organizácia tiež dosť zaujímavé mená. Do ringu sa postavia napríklad Rytmus či Attila Végh a opäť aj bývalí farmári. Avšak po pozitívnych ohlasoch na ženský súboj nemohli zabudnúť ani na ten. Tentoraz sa proti sebe ale postavia dámy z úplne inej oblasti. Kto by to bol čakal, že práve tieto dve ženy sa stretnú v ringu?!

Veľký šok pre priaznivcov tohto formátu nastal, keď pred pár dňami vyhlásili meno prvej ženskej bojovníčky. Stala sa ňou Monika Haklová, známa z druhej série drsnej reality šou Farma. Monika má tesne pred 50-kou, ale stále vyzerá výborne. Dlhé roky sa venuje športu a vymakanú postavu jej môžu závidieť mnohé ženy. Avšak je naozaj dosť odvážne postaviť sa proti oveľa mladšej súperke.

„Výzvu som prijala aj keď je moja súperka mladšia o vyše 17 rokov, váhovo je ťažšia, nemá iné starosti, ako sa v kľude pripravovať na zápas! Ja som staršia, chudšia, okrem toho ešte aj matka troch detí. Ešte k tomu som v živote nebola v sparingu a ani nechodím na box. Ale výzva je výzva, som športovec a bojovník a idem do toho! Priatelia, držte mi palce, Slovensko a Haklová musia vyhrať!“ napísala odhodlane Monika.

Ako sama naznačila, jej súperkou bude Češka. Presnejšie ide o Dagmar Kubinovú, známu z Farmy 14. Tá už od konca súťaže na sebe maká vo fitku. „V ženskom dueli sa proti sebe stretnú účastníčky Farmy. Moniku môžeš poznať z Farmy 2 a Dagmar z Farmy 14. Teraz sa proti sebe stretnú v boxerskom ringu,” oznámila už aj oficiálne organizácia. To bude ale kontroverzný súboj! Ak si ho nechcete nechať ujsť, môžete si zakúpiť vstupenky na Predpredaj.sk.