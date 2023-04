Exfarmárka Haklová v slzách: VÁŽNE ZRANENIE... V ringu skončila!

Pred časom sme vás na Topkách informovali, že bývalá farmárka Monika Haklová sa ukáže v boxerskom zápase. Síce nad ponukou istý čas, kvôli svojej súperke váhala, nakoniec ju zobrala a začala sa intenzívne pripravovať. Náročné tréningy si, žiaľ, vyžiadali svoju daň.

Hrdá trojnásobná mamina najnovšie na svojom Instagrame oznámila smutnú správu. Zo zápasu bude musieť po nečakanom zranení odstúpiť. „Idem akurát z nemocnice. Mala som ťažké sparingy (tréningové boje so súpermi, pozn.red.) dnes. Mám zranenie, mám zlomené rebro, čiže je mi to strašne ľúto, že tento zápas musím odrieknuť, lebo som bola na neho úplne pripravená,“ informovala so slzami v očiach.

„Bola som na sparingu a sparovala som s profesionálkami, ktoré to už robia naozaj dlhé roky. Musím sa pochváliť, že som päť kôl ustála a v šiestom kole som dostala o 10 kíl ťažšiu babu a napriek tomu, že som to tiež ustála a sme si vymieňali bomby, tak som sa nevykryla a dostala som ranu do rebra... Ale dokončila som aj to šieste kolo. A vtedy to prišlo, prišlo mi strašne zle a išla som na pohotovosť,“ objasnila ako sa to celé vlastne stalo.

Avšak Monika to ani po takomto zranení nechce v budúcnosti vzdať a chce opäť začať trénovať. „Vedela som, že môžem prísť k zraneniu. Nečakali sme, že to príde, dávali sme si pozor, ale je to box, nie je to balet. A samozrejme neľutujem celú tú prípravu, neľutujem, že som sa dala na takúto výzvu. Hneď ako budem zdravá, začnem znovu trénovať a chcela by som sa stretnúť opäť v decembri v ringu. Takže to nevzdávam,“ avizovala.

Jej súperka, Dagmar Kubinová, je rovnako ako Monika, z celej situácie sklamaná. Zápas sa však bude konať a organizácia intenzívne pracuje na tom, aby Dagmar našli novú protivníčku. Keďže veľký deň D nastane už o dva týždne, je naozaj otázne, či sa vôbec niekto dá na toto nahovoriť. Moniku sme sa snažili kontaktovať, ale na naše otázky zatiaľ neodpovedala. Prajeme skoré uzdravenie!