Bývalá markizáčka po PREMENE vyráža dych: Nemohla som sa na seba UŽ POZERAŤ!

Dagmar Kubinovú môžete poznať z poslednej série drsnej šou Farma. Tam jej do oka padol jej súper Michal Mošpan, s ktorým donedávna tvorila pár. Ich cesty sa rozišli hlavne kvôli vzdialenosti, keďže Michal žije na východe Slovenska a Dagmar až v Česku. Ako sami vyhlásili, ich rozchod prebehol v dobrom a stále sú si nápomocní.

Najbližšie sa obaja stretnú v boxerskom zápase. Michal sa pobije so súťažiacim zo šou Survivor Branislavom Martanovičom. Dagmar si to zas mala rozdať v ringu s bývalou farmárkou Monikou Haklovou, ale tá sa, bohužiaľ, zranila a nemôže už ďalej trénovať.

Podmienkou pre tento ženský duel bolo aj to, že sa Dagmar dostane do istej váhovej kategórie, aby mohla proti Monike vôbec nastúpiť. Teraz jej organizácia hľadá novú súperku.

Na svojej sociálnej sieti sa Dagmar pochválila obdivuhodnou premenou. Za 4 mesiace sa jej úspešne podarilo zhodiť až 10,5 kilogramu. Svoj progres doteraz nikde nezverejňovala a nás zaujímalo, aký dôvod sa za týmto skrýva.

„Svoj pokrok som nedokázala zverejniť, pretože som sa na seba nemohla pozerať. Aj keď svojim klientom hovorím, aby si urobili prvotné fotky a následne mohli posúdiť progres, tak mne samej to robí problém. Ale nadišiel ten deň, kedy som cítila, že by som sa mala posunúť ďalej a ukázať ľuďom, aby vedeli, že v tom nie sú sami a nikdy nie je neskoro začať,“ zverila sa pre Topky.sk.

Ale aký bol prvotný impulz k jej premene?. „K mojej premene ma viedol pohľad do zrkadla po príchode z Farmy. To bol prvý signál, keď som si povedala, že to takto ďalej nepôjde. Ďalší zásadný dôvod bola ponuka na zápas Fight Night Challenge, kde musím splniť určitú váhu,“ prezradila nám sympatická Češka.

Pri chudnutí je dôležité mať v hlave istý cieľ a nepoľaviť z neho. Dagmar síce vyzerá naozaj perfektne a svojou aktuálnou postavou doslova vyráža dych, v tréningoch ale plánuje pokračovať naďalej. „Pokračujem v chudnutí stále, ešte nemám splnenú váhu na zápas, ktorý ma čaká už za chvíľu v máji. Takže pokračujem aj naďalej a rada si svoju váhu aj po zápase udržím, pretože sa teraz cítim vo svojom tele spokojná a šťastná,“ dodala na záver.