Boj s rakovinou: Bývalý markizák prezradil detaily!

Jaroslav Szabo o svojej diagnóze prvýkrát prehovoril začiatkom februára. Predtým len málokto vedel, že bojuje s rakovinou lymfatických uzlín. „Ja som to ani nikomu nehovoril, povedal som to naozaj iba tým najbližším, chcel som sa k tomu postaviť sám a keď bude po všetkom, tak potom povedať: Dobre, dal som to, toto sa stalo, ale už som ok,” povedal teraz v podcaste Bekima Aziriho.

Práve tam vyštudovaný herec detailnejšie prehovoril aj o tom, čo bolo na zvládaní ťažkej choroby najťažšie. Humor mu síce pomáhal, ale... „Určite som to takto riešil, že som žartoval, ale boli, samozrejme, momenty, keď mi nebolo všetko jedno. Najhoršie je to na úvod, že dozvieš sa, že máš rakovinu a oni ti nevedia reálne nič povedať,” začal svoje rozprávanie.

Lekári totiž bez série vyšetrení nedokážu pacientom povedať nič určité. „Neviem, či je to tak pri všetkých typoch, ale to, čo som mal ja, tak to fungovalo tak, že mi oznámili, že som chorý a teraz som musel čakať najprv na histológiu, lebo mi vyrezali uzlinu z krku. Dozvedel som sa teda, že mám rakovinu lymfatických uzlín a nevedeli mi nič povedať, pretože mi tvrdili – to je asi štandard – že kým neprebehne prvý cyklus chemoterapie, tak ti nevedia povedať, v akom si štádiu, či budeš žiť, či zaberie tá liečba. Medzitým ideš na PCT test, na to čakáš, vyšetrenia, kým ťa hospitalizujú...” priblížil, ako prebiehajú počiatočné týždne.

„Takže od momentu, keď sa dozvieš, že máš raka, ubehnú tak dva, skoro tri mesiace, kým sa dozvieš prvé informácie o tom, či budeš žiť a koľko. A to je to najťažšie obdobie,“ povedal Jerry a jeho slová zrejme otrasú každým, kto sa s touto diagnózou vo svojom okolí ešte nestretol.

Pri tejto zákernej diagnóze sa neustále zdôrazňuje aj psychický stav a to, že pacient by mal myslieť pozitívne. „Najhoršie je začať sa opúšťať,” tvrdí aj Jerry.

Silu v sebe pozbieral aj kvôli svojim blízkym. „Hlavne mám rodinu, tak som sa k tomu musel postaviť ako chlap a hrať, že som v pohode, lebo nechceš trápiť ľudí okolo seba. To je v tom momente najdôležitejšie, lebo nejaké tie bolesti, to fyzické vytrpíš, jednoducho vydržíš všetko. Najťažšie je to psychické, hrať tú formu pred rodinou, že si v pohode, aby sa netrápili, a nejako sa tým proste prehrýzť,” uviedol.

Komik netajil, že choroba ho jednak naučila veľa o ňom samotnom a priniesla mu aj pochopenie toho, čo je v živote dôležité. „Ja som mal vždy pocit, že som nesmrteľný a zrazu sa niečo takéto stane, tak ti to úplne obráti tie hodnoty a inak sa potom zamýšľaš nad vecami,” vyhlásil Szabo, ktorý aktuálne pripravuje aj špeciálny program s názvom Moja prvá rakovina, ktorým chce ľudí nielen zabaviť, ale šíriť aj osvetu.