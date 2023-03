Slovenský herec si kúpil 8 MESIACOV ŽIVOTA: Liečba zabrala, ale... DRSNÁ REAKCIA poisťovne!

Herec Marcel Nemec je už rok a tri mesiace onkologickým pacientom. Podstúpil operácie aj chemoterapie. Stále však šíril pozitívnu náladu a nenechal sa chorobou zlomiť.

Aktuálne ale prežíva obrovský smútok a pravdepodobne aj sklamanie. Včera sa totiž od lekárky dozvedel, ako poisťovňa zareagovala na opätovnú žiadosť o preplácanie jeho liečby. „Doteraz som si ju hradil vo vlastnej réžii,” prezradil totiž prekvapujúco herec.

„Výsledky sú výborné a nastavená liečba zabrala, musím dokončiť cyklus, teda ešte dve balenia, a predĺžila mi život o cca 8 mesiacov, čo možno niekto považuje za málo, no poviem vám, moji milí, že to je mega veľa. A poisťovňa povedala nie, lebo existuje alternatívny liek,” podelil sa so svojimi fanúšikmi o zarážajúcu správu.

Galéria fotiek (2) Zdroj: Instagram MN

A výnimočne bol v Marcelovej reakcii badateľný aj istý hnev. Čomu sa asi nikto ani nebude čudovať. „Ja sa pýtam, prečo mám byť pokusné zviera a testovať, či na mňa zaberie iný liek, keď ten, čo beriem, zabral?” nadhodil tému na zamyslenie sa. Je naozaj smutné, že okrem boja so zákernou chorobou mnohí pacienti musia zvádzať bitky aj so zdravotnými poisťovňami a často si potom peniaze na liečbu zaobstarať inou cestou...