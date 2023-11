Hrycovej PREHRATÁ stávka s Andrásym: Toto ju vyšlo poriadne DRAHO!

Wanda Adamík Hrycová (Zdroj: Instagram W.A.H.)

BRATISLAVA - Filmová producentka Wanda Adamík Hrycová (45) sa nerada púšťa do takých vecí ako sú stávky. No pred istým časom urobila výnimku a riskla to. Nuž, ale tento krok ju stál niekoľko stoviek eur, keďže prehrala. O čo teda sa rozhodla staviť?

Ako sme už spomenuli išla do risku, a to so známym humoristom Oliverom Andrásym. Na sociálnej sieti Instagram všetko patrične vysvetlila. „Nezvyknem uzatvárať stávky. Mám pocit, že existujú aj príjemnejšie spôsoby, ako prísť o peniaze,“ začala na úvod Wanda a neskôr prešla k veci.

„Pred pár týždňami som však toto pravidlo porušila a stavila som sa s Oliverom Andrásym. Kým ja som tvrdila, že KDH do koalície so SMERom bez problémov pôjde, Oliver ma presviedčal, že nikdy. Stávku vyhral, zatiaľ,“ uviedla filmová producentka.

Wanda Adamik Hrycová (Zdroj: Ján Zemiar)

Nuž a táto stávka ju vyšla poriadne draho. Prehra ju obrala o takmer 300 eur, keďže Oliverovi kúpila drahú flašu alkoholu. Ale zdá sa, že to vôbec neľutuje, pretože... „Napokon z toho vypálil veľmi príjemný večer a aj keď bolo to champagne výborné, zostanem ja pri tých štandardnejších brandoch a edíciách,“ zdôverila sa. Zjavne sa však z tohto poučila, no a jedno je už isté. „Žiadne stávky už uzatvárať nebudem,“ dodala na záver.