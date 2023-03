Bezdedova nevesta sa pozabudla: Trapasík priamo na svadbe!

Tomáš Bezdeda dlho akoby nemal šťastie v láske, no minulý rok v apríli spoznal vo fitnescentre sympatickú, o 14 rokov mladšiu Ivanu. Už na Silvestra pred ňou pokľakol a minulý týždeň sa konala svadba.

Novomanželia viac o svojom dni D teraz porozprávali pre markizácky Reflex. Jedna z otázok znela, čo neveste bežalo hlavou, keď kráčala k oltáru. A Ivana neváhala prezradiť, že sa jej stal menší trapas. „Mne nešlo vôbec nič a tým myslím, že absolútne vôbec nič, lebo som zabudla aj kyticu si zobrať do ruky. Takže asi mi nešlo vôbec nič, asi iba také, že všetci sa na mňa dívajú, usmievaj sa a tvár sa prirodzene,” priznala a Tomáš pri jej slovách urobil veľavravné gesto, keď si rukou zakryl tvár.

Galéria fotiek (2) Zdroj: Instagram T.B.

Inak bol však ich svadobný deň zrejme bezchybný a užili si aj jedno prekvapenie. Priamo na hostine sa dozvedeli pohlavie potomka, ktorého pani Bezdedová nosí pod srdcom. Teda, aspoň pre budúceho otecka to bolo veľké odhalenie.

„Nevedela som to 100-percentne, že to bude chlapec, ale cítila som to tak na 99,9 %, čiže pre mňa to v podstate nebolo prekvapenie, lebo ja som sama seba o tom presvedčila, že to je chalan,” vyhlásila pred kamerami Ivana, ktorá podľa vlastných slov v týchto dňoch ukončila šiesty mesiac tehotenstva.