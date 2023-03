Veľké PREKVAPENIE na SVADBE Bezdedu: Takto prezradil pohlavie budúceho potomka!

BRATISLAVA - Bývalý superstarista Tomáš Bezdeda (37) konečne našiel tú pravú lásku a oženil sa. No tento víkend okrem honosnej svadby patril aj veľkolepému prekvapeniu večera. Budúci otec so svojou manželkou Ivanou (23) prezradili pohlavie svojho bábätka. Tak čo to bude, dievča alebo chlapec?

Ako sme vás už informovali, slovenský spevák Tomáš Bezdeda sa túto sobotu oženil. Po dlhom hľadaní konečne našiel svoju spriaznenú dušu a zobral si za ženu o 14 rokov mladšiu Ivanu. Tá ich jedinečný deň zvládla aj v požehnanom stave. No a prítomných hostí čakalo okrem skvelej hostiny aj jedno veľkolepé prekvapenie.

Galéria fotiek (9) Zdroj: Instagram T.B.

Zrazu sa na parkete ocitla veľká kartónová škatuľa, v ktorej bol čierny nafúknutý balón s nápisom "Chlapec alebo dievča". Išlo o čoraz populárnejší akt, pri ktorom sa odhaľuje pohlavie budúceho potomka.

„Áno, vaše veličenstvo,“ zahlásil do mikrofónu Tomáš na svoju polovičku a bol to signál k tomu, aby spoločne so svojou už manželkou Ivanou prepichli balónik, kde sa skrývala odpoveď. „Na tri. Raz, dva, tri,“ povedal spevák a vtom nevesta praskla balón, z ktorého začali poletovať malé modré papieriky, a tak všetkým pozvaným takýmto spôsobom prezradili, že budú mať chlapčeka. Ako to vyzeralo, si môžete pozrieť vo videu vyššie.

Mladomanželom k ich malému Bezdedovi gratulujeme a za celú redakciu prajeme všetko dobré.