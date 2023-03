Len týždeň po rozlúčke s Jurajom Jakubiskom (†84): NAJHORŠIE narodeniny jeho manželky Deany!

Galéria fotiek (4) Deana Jakubisková dnes oslavuje svoje 65. narodeniny.

PRAHA - Bol to obrovský šok, keď pred dvomi týždňami obletela verejnosť správa o smrti legendárneho slovenského režiséra a scenáristu Juraja Jakubiska (†84). Hoci sa umelec dlhšie pasoval so zdravotnými problémami, verejnosť netušila, ako zle na tom reálne bol. Vedeli to len jeho blízki... Tou úplne najbližšou bola jeho manželka Deana. Herečka dnes oslavuje svoje 65. narodeniny. Len týždeň po tom, čo na večnosť odprevadila svoju životnú lásku!