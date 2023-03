Tomáš Bezdeda sa OŽENIL: Prvá FOTO a... Nevesta je TEHOTNÁ!

Galéria fotiek (3) Tomáš Bezdeda sa oženil!

Zdroj: Instagram T.B.

BRATISLAVA - Pred pár dňami sa v médiách začala šíriť informácia, že Tomáš Bezdeda (37) chystá svadbu. Túto správu dokonca on a jeho snúbenica dokázali utajiť takmer až do dňa D - ktorý je dnes! A už je to tu - novomanželia si povedali svoje "áno" a zverejnili aj prvú fotografiu. A nevesta je tehotná!