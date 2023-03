Vzťah slovenského hudobníka s herečkou: Utajený syn, ale... Oženil sa s inou!

Vynikajúci džezový muzikant, svetoznámy bicista a perkusionista Jozef Šošoka sa narodil 16. marca 1943 v Hronských Kosihách, okres Levice. V roku 1964 vyštudoval Pedagogickú fakultu v Nitre a v roku 1988 Berklee College of Music v americkom Bostone.

Umelecky činný bol vyše 40 rokov. Bol členom, lídrom alebo zakladateľom a spoluzakladateľom viacerých hudobných skupín a formácií, napríklad Pražské džezové kvarteto, Slovenské džezové kvarteto, Istropolitana, The Gentlemen, Slovenský jazzový kvintet, Kvarteto Ladislava Gerhardta, Skupina Braňa Hronca, Česko-slovensko-americké džezové kvarteto.

So skupinou The Gentlemen, ktorá zohrala svoju úlohu pri formovaní slovenského rocku, vystupoval v Spolkovej republike Nemecko (SRN), Rakúsku, Švajčiarsku, Egypte, Iráne, Libanone, Sýrii. Pod vplyvom tohto turné sa v Šošokovi začal budiť záujem o autentickú hudbu a jej nástroje. Vlastnil najväčšiu zbierku bicích nástrojov v Európe, 150 nástrojov tohto druhu, na ktoré aj hral. V roku 1993 absolvoval turné po Gambii, kde študoval hru na exotické nástroje.

Preslávil sa aj ako úspešný džezový organizátor medzinárodných projektov na Slovensku, v Čechách a Európe, spolupracoval s mnohými slávnymi muzikantmi, medzi ktorých patria najmä: Charlie Mariano, Linda Stanko, Paulo Cardoso, Hans Koller, Phil Wilson, Lee Konitz, Tomasz Stanko, Larry Smith, Rick Margitza, Jeff Gardner, Barbara Montgomery, Lee Harper a mnohí iní.

V roku 1995 nahral CD Larry Smith and Company Live at Slovak Philharmonic. V auguste 2000 absolvoval sólový koncert v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca v Bratislave (hudba pre bicie nástroje, perkussie, bongá, 18 ladených gongov a symfonické zvony). Známe sú jeho koncerty s formáciami Dodo Šošoka and Friends a Dodo Šošoka Jazz Family, v ktorých publiku pravidelne predstavoval špičkových svetových džezmanov.

Šošoka vychádzal z hardpopového štýlu, ktorý transformoval do osobitého prejavu. Jeho prejav bol plný výbušnosti a gradácie. Napätie v jeho sólovej hre vznikalo ako kontrast rôznych zvukovo odlišných plôch a rytmických sekvencií. Vplyvy autentickej hudby sa odrážali v používaní rôznych modelov a zvukomalebných pasáží, vyludzovaných na pôvodnom nástroji. V kontexte slovenského džezu sa Šošokovi podarilo vytvoriť osobitý spôsob hry, ktorý ocenili aj v zahraničí a konfrontovali na koncertoch a turné s významnými hudobníkmi z rôznych krajín sveta.

Jozef Dodo Šošoka sa v roku 1992 stal viceprezidentom Perkusijnej spoločnosti v Čechách a na Slovensku, v rokoch 1992 až 1994 bol viceprezidentom Slovenskej jazzovej spoločnosti.

Cenu za celoživotné dielo a propagáciu džezu dostal v roku 1992, k šesťdesiatym narodeninám v roku 2003 dostal cenu primátora Nových Zámkov za prínos k rozvoju hudobného života v meste v oblasti propagácie džezovej kultúry. Cenu primátora mesta Piešťany dostal v roku 2005 za džezové aktivity v Art Jazz Gallery a založenie medzinárodného jazzového festivalu International Jazz Piešťany.

Spolu s manželkou, výtvarníčkou Ivetou Schwarzbacherovou vlastnil Art Jazz Gallery v Piešťanoch, kde sa konali koncerty popredných hudobných kapiel. S manželkou mal syna Andreja, starší Peter pochádzal zo vzťahu s herečkou Adelou Gáborovou. Zoznámili sa ako študenti v Nitre. „Bola to láska, otehotnela som a položila si otázku, čo teraz? Tajila som to,” prezradila kedysi umelkyňa pre Sme. Samotný Peter tiež dlho nevedel, kto je jeho otcom.

Dvojica sa nikdy nevzala. „Doštudoval a odišiel do Bratislavy. Jeho strhli bubny a mňa divadlo. Nie je medzi nami zloba. Sme priatelia,” uviedla Gáborová krátko pred svojou smrťou.



Dodo Šošoka zomrel po ťažkej chorobe 21. novembra 2008 v Piešťanoch.