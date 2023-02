Známa Slovenka POHORŠENÁ zo zdravotníctva: S bolesťami ju poslali domov a potom... OCHRNULA!

Bývalá farmárka Romana Košťálová zažila v posledných dňoch poriadny šok. Lekári totižto podľa jej slov svojim prístupom zapríčinili to, že jej krstná mama ochrnula. Celá situácia ju vyviedla z miery. Zdravie je len jedno a keď nám ho dokaličia odborníci, to je už poriadny problém.

Pred pár dňami jej krstná mama navštívila lekárku s bolesťami na krku. Tá jej pichla injekciu a poslala domov, akoby sa ani nechumelilo. A potom sa stalo to, čo nikto nechce zažiť ani v tom najhoršom sne...

„Na ďalší deň si zavolala záchrannú službu, lebo si už necítila ľavú ruku. Zdravotníci ju odmietli odviezť do nemocnice, lebo veď načo? Na ďalší deň ju už musel manžel zaviezť na pohotovosť, lebo bolesti boli silnejšie,“ povedala. Po vyšetrení lekári zistili, že musí byť ihneď operovaná.

Galéria fotiek (3) Zdroj: Instagram R.K.

Operácia dopadla ako-tak úspešne. Romana podotkla, že jej krstná nezomrela, ale, žiaľ, zostala ochrnutá. „Necíti si nohy a jednu ruku. Pravdepodobnosť, že bude niekedy chodiť, je veľmi malá, pretože je osoba staršieho veku. Predstavte si, že sa to stane mladej žene alebo nejakému dieťatu, ktoré má celý život pred sebou," zamyslela sa.

Táto celá situácia je naozaj hrozná a v tejto modernej dobe by sa takéto veci proste nemali stávať. „Povedzte mi prečo naše zdravotnícke služby fungujú takto a lekári sú absolútne nespoľahliví. Je mi naozaj zle z celej tejto situácie a ja pevne verím, že nikto nenatrafí na takúto neprofesionalitu lekárov," dodala.

Galéria fotiek (3) Zdroj: Instagram R.K.

U Romaniných sledujúcich sa našli okamžite konšpirátori, ktorí začali tvrdiť, že jej krstná bola zaočkovaná a že to bolo z toho. Toto však tmavovláska v momente však. „Moja krstná nebola zaočkovaná, takže sa jej to určite nestalo kvôli tomu, že by sa dala zaočkovať. Moja krstná bola zdravý človek, ale mne išlo iba o to, že zlyhala absolútne zdravotná starostlivosť a odbornosť. Jednoducho, keby možno tá jej lekárka povedala, že aby išla na vyšetrenie okamžite, tak by sa jej nemuselo stať to, čo sa jej stalo," uzavrela.