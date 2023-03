Mladá markizáčka (26) po zdravotných problémoch: STRACH o život... 5-hodinová operácia srdca!

Začiatkom decembra sme vás na Topkách informovali o vážnych zdravotných problémoch bývalej farmárky Romany Košťálovej, známej z 11. série drsnej šou. Odvtedy sa svojim fanúšikom pravidelne prihovára ohľadom svojich ťažkostí. Naposledy mali pre ňu lekári nie veľmi dobré správy...

Pred viac ako tromi mesiacmi si čiernovláska musela k sebe domov privolať záchranku, keďže jej srdce začalo biť prirýchlo. Privolaní zdravotníci jej spravili EKG a okamžite ju previezli do nemocnice. Tam jej nakoniec oznámili, že má arytmiu, inak povedané fibriláciu predsiení. Fibrilácia znamená zlé prúdenie krvi do srdca, čo môže spôsobovať jeho slabšiu výkonnosť, alebo môže viesť až k jeho zlyhaniu.

Z nemocnice odišla domov s množstvom liekov a zákazom piť alkohol či športovať. Sama Romana vtedy povedala, že sa chce psychicky aj fyzicky dať čo najskôr dokopy a ako pravidelne u nej na Instagrame vidíme, svoje zdravie nezanedbáva. Po niekoľkých návštevách rôznych doktorov jej konečne poskytli finálny verdikt. „Bola som v tom Ústave srdcovo-cievnych chorôb. Doktor mi povedal, že budem musieť ísť na abláciu srdca, aby sa mi odstránila celá fibrilácia,” uviedla.

„Je to 4- až 5-hodinový zákrok. Ukázali mi, ako to funguje, vyzerá to hnusne, lebo mi narežú stehno, vopchajú mi cez cievu nejakú hadičku do srdca, tam mi budú dávať nejaké elektrické výboje, aby sa mi to upravilo. Ja vlastne budem pri vedomí, takže ma neuspia. To je na tom hrozné. Neviem, či je horšie – dať sa uspať alebo sa nedať uspať,” opísala celý zákrok, z ktorého má síce strach, ale čaká ju až o pol roka, takže sa môže naň psychicky pripraviť.

V momente, keď sa dozvedela tieto správy, zľakla sa, či náhodou nemôže pritom zomrieť. „Na otázku, či môžem zomrieť, sa začal smiať, a to ma upokojilo. Povedal mi, že síce to je trošku náročné na psychiku, ale nie je to nebezpečné. Upokojil ma,” priznala.

Naposledy so svojou doktorkou, ku ktorej chodila, nebola spokojná, a tak jej jeden z jej fanúšikov odporučil niekoho iného. Sama ani len netušila, ku komu ide, až neskôr zistila, že ju vyšetruje DJ Anys z rapovej skupiny Kontrafakt. „Keby som to vedela, tak tam idem v mikine Kontrafakt Navždy,” zavtipkovala na záver.