Kontroverzná exfarmárka mieri späť na Farmu: Dostala job v štábe… TOTO bude mať na starosti!

Romana Košťálová bude opäť na Farme. No tentokrát ako súčasť štábu.

Zdroj: Instagram R.K.

BRATISLAVA - To vážne?! Romana Košťálová (25) sa do povedomia verejnosti dostala vďaka poslednej sérii markizáckej reality šou Farma. No upozorňovala na seba aj po skončení projektu svojími kontroverznými videami na youtube. No a aktuálne tmavovláska mieri na statok opäť... Prekvapením však je, že nie ako súťažiaca. Dostala job v štábe!