Známu exfarmárku (26) trápia zdravotné problémy: Ťažkosti so srdcom a... RÝCHLY PREVOZ do nemocnice!

Romana Košťálová účinkovala v šou Farma 11, vďaka ktorej sa dostala do povedomia verejnosti. Jej výrazná osobnosť utkvela v pamäti mnohých ľudí. Tí ju dodnes radi sledujú na sociálnych sieťach. Svojim fanúšikom na Instagrame sa teraz zverila s tým, že momentálne bojuje so zdravotnými problémami.

Po nutnom prevoze do nemocnice je konečne doma. Jej zdravotné ťažkosti sa týkajú srdca. Zistili jej totiž arytmiu. „Včera som bola na pohotovosti, pretože mám problémy so srdcom. Keďže ide o srdce, tak mi to vôbec nie je ľahostajné. Toto je na dlhší proces liečenia,“ vyjadrila sa. Arytmia alebo fibrilácia predsiení je, jednoducho povedané, zlé prúdenie krvi do srdca. Jeho výkonnosť sa znižuje alebo v najhoršom prípade vedie k celkovému zlyhaniu.

Doma jej začalo srdce biť prirýchlo, čo ju nesmierne rozrušilo. Samozrejme jej to spôsobilo aj stres, ktorý tomu veľmi nepomáha. „Išla som si kúpiť tlakomer a mala som pulz 130, tak sa mi urobilo ešte horšie, tak som si zavolala záchranku, spravili mi EKG a musela som ísť rýchlo do nemocnice,“ priznala.

„Včera mi povedali na pohotovosti, že keď mi začne biť to srdce veľmi rýchlo, čo sa mi teraz deje stále, tak sa môže unaviť a môže začať zlyhávať. No a s touto informáciou, keď sa spojí moja psychika, tak mi príde na odpadnutie, je mi zle a urobím si ešte horší stav a to sa stalo aj včera,“ dodala. Na tento druh problému jej predpísali množstvo liekov, ktoré musí každodenne užívať. Je z toho psychicky na dne!

Galéria fotiek (2) Zdroj: Instagram R.K.

Taktiež má zakázanú hocijakú fyzickú aktivitu, pitie alkoholu a musí sa vyhýbať stresovým situáciám. „Mám zákaz piť alkohol, čo je fajn, ale nemôžem ani cvičiť, behať, chodiť na turistiku, športovať. Je mi z toho trochu zle,“ zhodnotila. Musí ísť však ešte na pozorovanie do nemocnice. Snáď jej dodržiavanie lekárskych rád pomôže a jej stav sa zlepší.