KONIEC lásky markizáckeho páru: ÁNO, bol v tom niekto TRETÍ!

BRATISLAVA - Ešte v auguste 2019 počas jednej z markizáckych párty vyšlo najavo, že komička Eva "Evelyn" Kramerová už nie je sama. Dokopy to dala so svojím kolegom z Farmy, producentom šou Matúšom Polakovičom. Po ani nie roku sa ale začalo hovoriť o tom, že ich vzťah bol len "marketingovým ťahom" no a producent a ex vtedajšej moderátorky Farmy v tom čase opäť zalovil v pracovných vodách, keď si začal románik s jednou zo súťažiacich...

V roku 2019 Romana Košťálová po skončení reality šou Farma pútala pozornosť svojím youtube kanálom, kde nahrávala videá, v ktorých otvorene rozprávala o skúsenostiach s análnym sexom či trojkou, netajila sa ani svojou bisexuálnou orientáciou. A na Farmu sa potom vrátila opäť a jej súčasťou je aj v tejto sérii.

Potom, čo sa prevalil jej vzťah s producentom Matúšom, Romana dostala flek v Markíze a na Farme začala pôsobiť ako asistentka produkcie a manažérka hygieny. V preklade, temperamentná tmavovláska mala pod palcom opatrenia proti šíreniu nákazy koronavírusu. Medzi jej povinnosti patrili napríklad evidencia osôb na pľaci, meranie teploty, dezinfekcia priestorov a techniky.

Galéria fotiek (5) Zdroj: Instagram R.K.

Dohliadala tiež na dodržiavanie rozostupov, nosenie rúšok či používanie dezinfekce, zároveň ale Romana pomáha produkcii s prípravou akcií priamo na statku a učí sa ako funguje produkcia. Avšak ktovie, či a dokedy si svoj flek aj udrží. Aktuálne totiž vyšlo najavo, že ona a producent Farmy už viac netvoria pár.

Galéria fotiek (5) Zdroj: Topky.sk

Rozchod je ešte stále pomerne čerstvý, malo k nemu prísť v lete, čo Romana priznala pre týždenník Šarm. ,,Áno, s Matúšom už nie sme spolu od augusta,” povedala bývalá farmárka, ktorá priznala, že s Matúšom im to nefungovalo už dlhšie. A zajvne aj kvôli farme ,,Bolo to hlavne kvôli práci a že sme jeden na druhého nemali čas. Vzdialili sme sa jeden druhému,” rozviedla pre spomínaný týždenník.

Na rovinu povedala aj to, že sa im do vzťahu zamiešala ďalšia osoba. ,,Ak sa pýtate, či v tom bol aj niekto iný, tak áno, bol. Ale za to dávam vinu nám obom. Nechcem to riešiť,” dodala vraj so smútkom v hlase Romana, ktorej mal vzťah s Matúšom krachnúť krátko pred nakrúcaním aktuálnej série Farmy.

Galéria fotiek (5) Zdroj: Instagram R.K.