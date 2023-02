Ďurianová (46) si vyrazila do nočného klubu: Žiarila ako diskoguľa!

BRATISLAVA - Slovenská moderátorka Marianna Ďurianová má už cez štyridsať, no vôbec na to nevyzerá a svojho mladíckeho ducha prebudila aj tento víkend. Bavila sa totiž v jednom z bratislavských nočných klubov. To je ale kočka!

Hovorí sa, že vek je len číslo, dôležité je hlavne to, ako sa cítite a televízna moderátorka Mariana Ďurianová je toho jasným dôkazom. Zvyčajne ju diváci RTVS môžu vidieť ako decentnú dámu v športovej relácii Góly, body, sekundy, no zdá sa, že sa vie aj poriadne odviazať a vyhodiť si z kopýtka.

Na svojom instagramovom profile zverejnila veľmi trefné zábery z jej víkendovej párty. Bola sa totiž zabaviť s kamarátmi a poriadne to roztočiť na diskotéke ako za mlada. „O včerajšej noci. Ešte stále sa vieme baviť,“ napísala blondínka na sociálnej sieti pod fotky, kde vidno, ako si užíva a vychutnáva drinky s priateľmi v známom bratislavskom nočnom klube.

Patrične sa aj na tento piatkový večer nahodila, a tak bola rozhodne neprehliadnuteľná, pretože v outfite doslova žiarila ako taká diskoguľa. Trblietavý top s dlhým rukávom doladila koženými nohavicami a samozrejme, ako je u nej zvykom, nechýbal žiarivý úsmev a bohaté vlny.

Jej bezchybný look ocenili aj jej fanúšikovia. „Veľmi pekná je táto Marianka. Úsmev ju charakterizuje a ešte aj krásne vlasy,“ napísala jedna z fanúšičiek. A my len môžeme súhlasiť, že rozhodne bola za hviezdu a len ťažko by sme jej tipovali jej skutočný vek. Málokto by povedal, že koncom januára dovŕšila 46 rokov. Veď posúďte sami.