Ďurianová PREHOVORILA: Pravý DÔVOD odchodu z Markízy!

Pred pár dňami sa v centre Bratislavy, v historickej budove Ministerstva kultúry SR, odohrala veľkolepá módna šou módneho návrhára Fera Mikloška. Jeho Drámu, ako znel názov prehliadky, sme si nenechali ujsť ani my a rovnako sa prišla inšpirovať aj moderátorka Marianna Ďurianová.

Galéria fotiek (20) Marianna Ďurianová

Zdroj: Ján Zemiar

Pred samotnou šou sme si pôvabnú blondínku odchytili a okrem iného nám prezradila aj pravý dôvod, prečo v roku 2014 po dlhých 13 rokoch odišla z Markízy. A po vystriedaní viacerých médií napokon opäť zakotvila vo verejnoprávnej RTVS? kde pred rokmi svoju kariéru štartovala. „No kruh sa uzavrel, to je pravda,“ skonštatovala Marianna hneď na úvod v našom rozhovore.

Galéria fotiek (20) Zdroj: RTVS

„Pred dvadsiatimi rokmi som začala ako programová hlásateľka v Slovenskej televízii, kde som síce pôsobila len chvíľu, asi polroka a potom ma vtedajší majiteľ TV Markíza Pavol Rusko oslovil, či by som neprišla na konkurz do jeho televízie. Tak som prišla a strávila som tam krásnych, myslím 14 rokov. Boli to veľmi pekné roky, v zásade moje profesionálne začiatky a dali mi veľmi veľa v rámci kariéry,“ zaspomínala si moderátorka v našom rozhovore na svoje pôsobenie v Záhorskej Bystrici.

Galéria fotiek (20) Zdroj: TV MARKÍZA

Čo však bolo dôvodom, prečo sa v roku 2014 rozhodla z televízie odísť? „Prišla som do etapy, kedy som sa stala mamou a už tá práca nebola pre mňa až taká prioritná. Príliš mi nevyhovoval ten pracovný čas, ktorý tam bol a ten pracovný tlak a všetko dokopy, pretože som si chcela užiť to, že som mamou, takže nastali zmeny. Išla som na materskú, potom som pracovala chvíľku v iných médiách a napokon som sa vrátila späť, odkiaľ som prišla, do RTVS,“ prehovorila otvorene moderátorka.

Ako zvláda skĺbiť pracovné povinnosti s výchovou svojho 10-ročného synčeka Romanka, ale aj to, či bol od malička jej sen stať sa moderátorkou a oveľa viac, sa dozviete z rozhovoru vyššie.