Neskutočná PREMENA markizáckeho superstaristu: Kedysi NENÁPADNÝ chlapec a teraz... Och, to čo so sebou UROBIL?!

Televízni diváci si ho pamätajú ešte ako milého nenápadného chlapca z čias, keď v roku 2013 účinkoval v speváckej šou Superstar na Markíze. Prebojoval sa až do samotného finále a ako historicky prvý súťažiaci nahral vlastnú pieseň aj s klipom ešte počas účinkovania v šou.

No dnes by ste ho zrejme ani nespoznali. Prešiel totiž extravagantnou zmenou imidžu. Hoci už vtedy mu jeho telo zdobil nejaký ten vytetovaný obrázok, teraz je to totálny extrém a Jaro nie a nie prestať. Je z neho celkom iný človek

Pri tetovaniach však neskončil a pribudlo mu aj niekoľko pírsingov na tvári. Dokonca si odfarbil aj vlasy. Čo to len so sebou urobil?

Najnovšie ho jeho fanúšikovia mohli vidieť včera v českej kuchárskej šou Prostřeno. A okamžite sa spustili komentáre ohľadom jeho výzoru. „Preboha, čo je na ňom pekné? Tetovanie? Keby ho nemal a tie strašné doplnky v nose a inde, tak áno, ale takto je príšerný,“ pohoršoval sa nad jeho zovňajškom jeden zo sledujúcich.

No našli sa aj takí, ktorí uznali jeho iné kvality. „Jaro nás taktiež milo prekvapil. Áno, je dosť extravagantný, ale jeho štýl sa mi páči. To nie je urážka, ale v noci pána Jara stretnúť, tak by som sa bála a pritom nie je dôvod,” podotkla istá žena. Na prvý pohľad, ak by išiel oproti vám na ulici, mohli by ste sa ho aj zľaknúť a nadobudnúť dojem, že ten dávny slušný chlapec sa stal už len minulosťou, no zdanie niekedy klame.

Hoci podstúpil neskutočnú premenu svojho zovňajšku, niet najmenších pochýb, že srdce má Jaro na správnom mieste, pretože sa rozhodol pomáhať tým, ktorí to naozaj potrebujú a okrem spevu sa venuje vlastným charitatívnym akciám.

