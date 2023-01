Margita venoval Lucii Bílej LUXUSNÝ dar po Zagorovej: Ale… PREBOHA, čo to má na sebe?

Od smrti uznávanej speváčky Hany Zagorovej uplynul už nejaký ten čas. No český spevák sa so smrťou svojej ženy vyrovnáva ťažko a všetko mu ju pripomína. V pražskej 02 Aréne sa pred pár dňami odohral výnimočný koncert, kde si ju opäť uctil a na tento nezabudnuteľný koncert si pozval aj známu českú spevácku divu Luciu Bílú.

Lucie najskôr zaspievala Zagorovej, Maluj zase obrázky a potom so Štefanom legendárnu pieseň Rybičko zlatá, přeju si ako duet.

Keď ju však spevák uvidel v pompéznej červenej róbe, hneď sa mu vybavili spomienky a myslel si, že sú to šaty jeho ženy. „Hovoril som si – preboha, tie šaty poznám! Tie mala Hanka...“ povedal spevák, ako informoval Blesk.cz.

Boli takmer navlas podobné s tými, čo kedysi mala Hana Zagorová počas fotenia ich spoločnej kampane, keď mali mať takisto spoločný koncert na rovnakom mieste, no žiaľ, museli ho odvolať.

Nakoniec sa ukázalo, že išlo len o podobný strih a dĺžku, čo umelca poriadne zmiatlo, ako uviedol on sám. Vzápätí však všetkých šokoval, keď prišiel na pódium s darčekovou taškou a Lucie takisto nechápala, čo sa deje. Margita jej totiž daroval niečo výnimočné.

„Ďakujem, Lucie, veľmi, že si medzi nás prišla. Tu ti Hanka posiela darček. Je to niečo, čo mala veľmi rada a čo rada nosila na krku,“ poznamenal roztraseným hlasom Margita. Bola to retiazka s luxusným príveskom v tvare kríža, ktorý bol posiaty malými diamantmi. „Je od Christiana Diora a Hanke som ho kúpil v Pařížskej pred dvadsiatimi rokmi. Nosila ho veľmi rada na koncerty i do spoločnosti,“ prezradil Štefan po tom, ako kolegyňu obdaroval šperkom po svojej žene.

Tak takýto hodnotný darček zrejme vôbec nečakala. Lucie ho, samozrejme, so všetkou pokorou prijala a dala si ho na krk. „Pozri, už mám Haničku pri sebe,“ dodala dojatá speváčka, čo ihneď dostalo aj samotného Margitu a okamžite sa mu v očiach zaleskli slzy.