HANBA na tri zimy: Evelyn ZAPRÍČINILA ROZCHOD… Toto nečakala ani v najhoršom sne!

BRATISLAVA - Tak takúto nepríjemnosť už dlho veru nezažila a nikdy by si nič také asi ani nevedela predstaviť. Známa slovenská komička a moderátorka Eva Kramerová (32), alias Evelyn, sa totiž nechtiac postarala o rozchod. Dozvedela sa to nečakane pri jazde taxíkom.

Trapas storočia alebo, ako sa hovorí, hanba na tri zimy. S touto absurdnou situáciou sa slovenská moderátorka známa ako Evelyn podelila aj so svojimi sledovateľmi na sociálnej sieti.

Pri jazde taxíkom si v prvom momente myslela, že istý taxikár je jeden z jej fanúšikov, no to, čo nasledovalo, bola riadna ľadová sprcha. Nie je žiadnym tajomstvom, že moderátorka má aj podcast, kde rozoberá, ako sa zachovať v istých životných situáciách a ponúka ženám svoj pohľad na vec.

No tentokrát sa dostala do priamej konfrontácie s jedným mužom, ktorého polovička si vypočula práve Evelynin podcast. „Taxikár sa ma pýta, či som tá z toho podcastu a ja som pyšne povedala, že áno,“ začala na úvod svoj príbeh moderátorka, ktorá mala najprv pocit, že bude za hviezdu...

„Taxikár mi povedal, že jeho frajerka sa s našim podcastom stotožnila. Úprimne som sa potešila a úplne som nepochopila, prečo sa jeho tón hlasu zmenil,“ pokračovala Evelyn.

Celá naradostená sa pochválila, že je to ona a priznala, aká je vďačná, že ju niekto spoznal po hlase a aby toho nebolo málo, ešte aj priliala olej do ohňa a nechala pozdravovať jeho priateľku. No nasledovalo veľmi rýchle vytriezvenie a úsmev jej hneď skamenel. Šofér jej totiž oznámil, že sa jeho partnerka s moderátorkinými slovami v podcaste tak stotožnila, až sa s ním po ôsmich rokoch rozišla.

Tak toto veru nečakala ani v najhoršom sne a musel to byť riadny šok. Niet sa čomu čudovať, že Evelyn chcela túto jazdu, čím skôr ukončiť a najradšej by rovno vyskočila z auta. Byť príčinou rozchodu naozaj nie je nič pozitívne. No našťastie všetko dobre dopadlo a taxikár uznal, že asi to tak proste malo byť...