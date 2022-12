Najdojemnejší moment na rozlúčke s Marínou (†95): VIDEO Brzobohatý zhudobnil báseň od jej manžela... Všetci plakali!

BRATISLAVA – Herecké nebo sa minulý týždeň v pondelok opäť rozšírilo. Svet opustila legendárna herečka Mária Kráľovičová. Včera si na ňu prišli zaspomínať jej hereckí kolegovia do SND, kde sa konala posledná dojemná rozlúčka. V závere zaznela v podaní Ondřeja Brzobohatého zhudobnená báseň, ktorú v roku 2003 napísal a venoval Maríne jej milovaný manžel Miro Procházka. Všetci boli dojatí!

Včera sa v novej budove SND konala posledná rozlúčka s legendárnou Marínou Kráľovičovou. Do divadla jej prišli povedať posledné zbohom jej dlhoroční hereckí kolegovia. Dojemné chvíle dopĺňali príhovory známych osobností, napríklad Martina Hubu, Gabriely Dzuríkovej či Jozefa Vajdu. Do neba jej spoločne poslali nádherné odkazy. Marína pôsobila v Slovenskom národnom divadle úctyhodných 74 rokov.

Posledným bodom rozlúčky bolo prekvapenie, o ktoré sa postaral jej milovaný muž Miro Procházka. Marína a Miro boli spolu neuveriteľných 56 rokov plných lásky a vzájomného porozumenia. V roku 2003 na Valentína jej zložil báseň ako vyznanie jeho večnej lásky. O dva roky neskôr, žiaľ, Marínu navždy opustil. Sama herečka považovala jeho slová za najkrajší darček, aký kedy v živote dostala.

„BÁSEŇ venovaná Maríne od Mira Procházku, manžela. Zhudobnil ju a spieva Ondřej Brzobohatý,“ znelo v programe poslednej rozlúčky. O 12:30 sála stíchla a všetci prítomní sa ponorili do prvých tónov zhudobnenej básne, ktorá bola venovaná len a len Maríne. Český spevák, hoci zo záznamu, venoval Maríne ten najkrajší odkaz volajúci jeho príjemným hlasom do neba. Tento moment rozprúdil v sále emócie, ktoré sa už nedali udržať. Všetci do jedného plakali!

„Mám ťa raz veľmi a raz málo, ale viem presne, čo sa stane, keď hocičo by sa rozbiť malo. Ty jediná sama verne pri mne staneš,“ zneli slová básne od manžela Maríny, ktoré jej venoval pred 19 rokmi. Vo videu nižšie si môžete vypočuť zhudobnenú verziu tejto básne v podaní českého speváka Ondřeja Brzobohatého. Aj my posielame takýmto spôsobom posledné zbohom legendárnej Maríne. Česť jej pamiatke!