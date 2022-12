Marína Kráľovičová (†95): Pol storočia milovala tohto muža... Na začiatku netušila, že je ženatý!

Marína Kráľovičová sa kedysi ani vydávať nechcela, bála sa totiž rozvodu. Básnika Mira Procházku si vzala, až keď mali spolu dve deti, ale dátum svadby pre ňu dôležitý nebol.

Keď kedysi redaktorka časopisu Život zisťovala, koľko mala v čase svadby rokov, herečka netušila odpoveď. „Neviem, lebo ja rátam, že som bola Procházkovou ženou od toho momentu, ako som s ním išla prvýkrát do postele. Odvtedy som s ním žila. A bola som jeho žena 56 rokov,” vyhlásila Marína.

Galéria fotiek (3) Zdroj: rodinný archív MK

Ich vzťah pritom ani nezačal s takzvaným čistým štítom. Procházka bol totiž ženatý. No ona to netušila. „Odkiaľ som to mala vedieť? On mi to nepovedal a ja som sa nepýtala, pretože som nechcela, aby sa on pýtal na moje vzťahy. A keď mi jedna žena povedala – Marína, a prečo chodíte so ženatým? Vravím – ja chodím s Mirom Procházkom. Keď som mu to povedala, podotkol – však si sa nepýtala,” komentovala začiatok ich vzťahu.

Ako sa ale neskôr ukázalo, naozaj k sebe patrili. „Nám všetko fungovalo, aj sex, a to je najdôležitejšie. Našli sme sa,” otvorene priznala tajomstvo šťastného vzťahu umelkyňa.

V októbri 2005 ale o svojho muža prišla. „Samota je krutá. Žena potrebuje pohladkanie, potrebuje počuť – si krásna, si múdra...” skonštatovala smutne v rozhovore, ktorý vznikol pred rokom, teda 16 rokov po smrti jej životného partnera.