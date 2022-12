Sledujte ONLINE z rozlúčky s Marínou Kráľovičovou (†95) : Sprievod vynáša z divadla rakvu zosnulej herečky!

12:45 Herci vyprevádzajú zosnulú kolegyňu na jej poslednej ceste. V ich tvárach vidno silné emócie.

Galéria fotiek (31) Zdroj: Ján Zemiar

12:42 Z priestorov SND vynášajú rakvu zosnulej legendy Maríny Kráľovičovej

12:28 Oficiálna rozlúčka končí básňou, ktorú pre Marínu zložil jej zosnulý manžel Miro Prochazka. Zhudobnil ju Ondřej Gregor Brzobohatý, ktorý ju na záver rozlúčky zaspieval.

11:52 Svoj príhovor začal Jozef Vajda. „Priznám sa, že dnešný deň ani nemám pocit, že niekoho pochovávame, Vždy som si o tebe myslel, že si večná. Nemám ten úzkostný pocit ako pri iných kolegoch, ktorí odchádzali napríklad po ťažkej chorobe. Ty si sa dožila úctyhodného veku - v úžasnej kondícii, pracovnom nasadení, v plnom zdraví," hovorí herec. Spomína na to, ako mala Marína 80 rokov, išla hrať premiéru predstavenia a Vajda ju prišiel podporiť. V tom čase jej totiž zomrel manžel a herečka bola smutná, že ju nemá kto objať.

Jozef Vajda prezradil, že keď mala Marína 86 rokov, povedala mu, že nebude rušiť predstavenie. Priala si vraj zomrieť na javisku. ,,Pamätám si, ako ti raz pred predstavením prišlo zle. Povedal som ti, pokojne to predstavenie zrušme! A ty si mi povedala. Nič sa rušiť nebude, ja chcem zomrieť na javisku! A ja na to, že dúfam, že nie v mojom náručí," zaspomínal si.

„Oddychovať budem v hrobe," hovorila mu vraj Marína. „Budeš nám veľmi chýbať. Zostala si v našej pamäti ako usmiata, úžasná, optimistická a dobroprajná bytosť. Česť tvojej pamiatke," dodal na záver svojho príhovoru.

11:44 Na pódiu je herečka Gabika Dzuríková. „Vedela si urobiť srandu sama zo seba. Jej záhorácka nátura bola blízka tej mojej, východniarskej. Vždy ma bavilo, keď Marína prišla do maskérne nahodená v kožených nohaviciach a o chvíľu vyšla v kroji a čepčeku," spomína s úsmevom. „Opakovala mi, že žena by mala vždy zostať ženou. Mala cit a pochopenie pre mladšie generácie. Rada sa s nami smiala a dokázala sa nás aj zastať," pokračuje. „Odohrať predstavenie a nesklamať diváka bolo pre ňu prvoradé. Vážila si diváka aj divadlo," prezradila a na záver sa pri ďakovaní Maríne Kráľovičovej rozplakala.

11:33 Hovorí režisér Roman Polák. „Marína, lúčime sa s tebou. Asi by si nebola rada, keby sme iba trúchlili. Bola si človek plný radosti, energie, optimizmu," začal s tým, že v noci sa mu o zosnulej herečke snívalo.

Galéria fotiek (31) Zdroj: Juraj Dobiš

11:26 - Na pódium prichádza starosta obce Čáry - Martin Královič. „Spomínala, že jej robota bola jej fitnescentrum," hovorí starosta o Maríninej mladosti s tým, že do práce kedysi chodila kilometre peši. A ak sa dalo - tak bosá. Vraj aby šetrila topánky. „Marka naučila našu dedinu chodiť do divadla. Na jej predstavenia sme pripravovali autobusy," spomína starosta. „Bola našou veľvyslankyňou v Bratislave. Ako richtárka Záhorákov," hovorí.

11:18 - Hovorí Martin Huba. „Máriu si hľadiská držali. A to, prosím, nedramatizujem. Do jej vzácneho posledného dychu," uviedol. „Pre herca nie je až tak ťažké dotýkať sa nebies ani stáť na zemi. Ale dotýkať sa nebies a zároveň stáť na zemi, to už ťažké je. A vyžaduje si to osobnostný rozmer. Marína ho mala," hovorí Martin Huba.

11:11 - Dramaturgička Mária Kičiňová spomína na Marínu Kráľovičovú. Hovorí aj o tom, ako ich zosnulá herečka žiadala o to, aby jej tykali, pretože v divadle sú všetci rodina. „Tvojím heslom bolo naštartovať sa a nezastaviť. Takáto húževnatosť ti bola vlastná. Zostávaš navždy mladou," odkázala Maríne.

11:09 Čestná stráž sa vymieňa počas spevu zboru

11:00 Pri rakve zosnulej herečky už stojí čestná stráž - v popredí sú Diana Mórová a Jozef Vajda

10:51 - Prišiel herec Juraj Kukura a bývalý predseda vlády Ján Čarnogurský

10:49 - Podľa programu rozlúčky budú mať príhovory osobnosti ako Martin Huba, Gabriela Dzuríková, Roman Polák či Jozef Vajda

10:34 - Na rozlúčku s Marínou už čaká aj herec Dušan Cinkota a hlásateľky Nora Beňačková a Ada Straková

10:32 - Vo vestibule sú prichystané smútočné vence, ktoré na rozlúčku zaslali prezidentka SR Zuzana Čaputová a premiér Eduard Heger

10:20 - V novej budove SND sa postupne stretávajú prví smútoční hostia. Vo vestibule je tradične prichystaná kondolenčná kniha, pred divadlom je vztýčená čierna vlajka.

Smrť Maríny Kráľovičovej zasiahla mnohých známych Slovákov. Smútia za ňou jej dlhoroční kolegovia, známi či blízki priatelia. Vždy veselá a energická, tak si ju budú mnohí pamätať. A práve jej kolegovia jej dnes dávajú posledné zbohom tak, ako sa na hereckú legendu patrí. O 11.tej hodine dopoludnia sa s ňou spoločne s verejnosťou rozlúčia na pôde Slovenského národného divadla.