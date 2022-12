Vážna NEHODA slovenského speváka: Auto doňho vpálilo v PLNEJ RÝCHLOSTI… Museli ho previezť do NEMOCNICE!

BRATISLAVA - Druhýkrát sa narodil! Reč je o spevákovi z obľúbenej slovenskej skupiny Smola a Hrušky, Jozefovi Spokovi Kramárovi. V stredu bol totiž účastníkom vážnej dopravnej nehody - zozadu doňho v plnej rýchlosti vpálilo auto. Hudobníka aj jeho kolegu, zvukára Pavla Feca Fecika museli previezť do nemocnice!

Spevák a gitarista reggae-punkovej kapely Smola a Hrušky, Jozef Spoko Kramár a jeho kolega, zvukár Pavol Feco Fecik, boli v stredu účastníkmi vážnej dopravnej nehody. Nepozorný šofér v plnej rýchlosti vpálil do auta hudobníkov, pri ktorých v tej chvíli zrejme stáli všetci anjeli strážni. Pri popise osudného momentu je totiž jasné, že sa v tej chvíli druhýkrát narodili.

„Niekedy to vôbec nemáte v rukách a stane sa. Napríklad ako my, keď sme stáli za stojacim autom, ktoré chcelo odbočiť doľava, dávalo prednosť oproti idúcim autám a zozadu v cca 70 km rýchlosti narazil do nás pán, ktorý vôbec nepozeral pred seba,“ opísal chvíle pred zrážkou spevák Spoko, ktorý sa vraj pri pohľade na blížiace sa auto cítil doslova bezmocne.

Galéria fotiek (2) Skupina Smola a Hrušky

Zdroj: PR

„Fakt som cítil neuveriteľnú bezmocnosť, keď som v spätnom zrkadle videl, ako pán vôbec nepozerá pred seba, rúti sa na nás, my stojíme a on hľadí vedľa seba a až úplne v poslednej chvíli začal brzdiť. Brzdná dráha bola cca 1,5 metra... Na mieste, kde sa často stávajú zrážky a ktoré veľmi dobre pozná,“ prezradil otrasený spevák s tým, že vinníkovi nehody už odpustil.

Pri nehode museli zasahovať všetky záchranné zložky - zdravotníci, polícia aj hašiči. A tým Spoko, ktorého spolu s Fecom museli previezť aj do nemocnice, aj verejne poďakoval. „Fakt, bez akejkoľvek irónie, dnes má šťastný deň a okrem pár odrenín a svalových symptómov sa cítim, že som sa asi piatykrát narodil. Keď som si uvedomil, koľko ľudí hundre na všetkých a na všetko, že nič nefunguje, aj si myslím opak. Nemocnica úplne v TOP stave aj so zdravotníkmi,“ pokračoval spevák, ktorý všetkým už len odkázal, aby si na seba dávali pozor.