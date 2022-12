Známa Slovenka priznala PRAVDU: TISÍCE za ÚCHYLNÉ príspevky!

BRATISLAVA - Už je to nejaký ten "piatok", odkedy vyšlo najavo, že bývalý manžel speváčky Tiny, má nový vzťah. Raper Separ si začal s tanečnicou Cynthiou a hoci svoj vzťah na začiatku popierali, dnes už je dávno jasné, že tvoria pár a absolútne sa tým netaja. Práve naopak - o tom, ako to medzi sebou majú, sa otvorene vyjadrujú...

No a človek by čakal, že pokiaľ má žena po boku niekoho, ako je Separ, bude mať pokoj. Čo si budeme hovoriť, zrejme žiadny príčetný muž by sa chlapovi, ako je on, nechcel "zapliesť do kapusty". Lenže, Cynthia by vedela rozprávať úplne iné historky...

Mladá blondínka priznala, že ako influencerka dostala ponuku, aby propragovala sex-shop a erotické pomôcky. A aj napriek tomu, že mohla zinkasovať slušnú sumu, neurobila to. „To už som bola so Sepim a povedala som, že za 20-tisíc," prezraldila v rozhovore s Oski Barami.

„Je to normálna vec, keď si slobodný, tak si také kúpiš. Ale nebudem hovoriť o mne, že ja to teraz potrebujem," zamýšľala sa Cynthia, ktorá dodala, že konkrétna firma si potom vypýtala jej dosahy. Spoločnosť jej potom údajne ponúkla 5-tisíc eur a ona to neprijala.

Toto ale nebola jediná úchylná ponuka, ktorá jej pristala v správach. „Že mám nosiť nohavičky týždeň a potom ich mám poslať poštou. Ale odkedy som so Sepim, oveľa menej mi takéhoto nechutného chodí," prezradila Cynthia s tým, že minimálne raz za týždeň dostane takúto bizarnú ponuku, ale, samozrejme, úspešne ich ignoruje.