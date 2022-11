Noc HRÔZY účinkujúceho z Farmy: Obrovský POŽIAR, škoda 400-tisíc eur… S rozsiahlymi popáleninami skončil v nemocnici!

Galéria fotiek (7) Ondrejovi B., ktorý sa na Farme objavil ako posol, zhorela chalupa do tla.

Zdroj: Facebook O.B./Tv Markíza

ZÁZRIVÁ - Stačí sekunda a človek môže prísť nielen o celý svoj majetok, ale aj o holý život. Aktuálne by o tom vedel rozprávať Ondrej B., ktorý sa do povedomia verejnosti dostal na markizáckej Farme ako posol. Na jeho chate v Zázrivej v nedeľu v noci vypukol obrovský požiar. Chalupa zhorela do tla, škoda sa odhaduje na 400-tisíc eur. Čo je však horšie, na mieste požiaru sa v tom čase nachádzal aj on sám. S rozsiahlymi popáleninami skončil v nemocnici!