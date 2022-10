Obvinenia krásky z Love Island: Hľadá si lásku cez šou ale... Veď DOMA má FRAJERA!

BRATISLAVA - Už počas minulej série šou Love Island vyšlo najavo, že jedna z účastníčok do šou neprišla hľadať lásku, no prihlásila sa len kvôli tomu, aby sa zviditeľnila. Doma totižto mala partnera, ktorý ju v tomto kroku dokonca podporoval. Reč je o Gabriele Gašparovej, ktorá a vo vile napokon predsa len dala dokopy s modelom Pítrom a pár tvoria až dodnes. No a teraz... To, čo urobila Gábina, vraj zopakovala ďalšia!

Ako predposledné ženské "bombshells" na Kanárske ostrovy prišli dve sestry - sexi blondínky Sabina a Sára. Druhá menovaná okamžite pomotala hlavu Radkovi, no jeho náklonnosť až tak opätovaná nebola, čo je aj dôvod, prečo musel Radek šou opustiť. Sára totiiž padla do oka novému bombshellovi, kominárovi Davevovi.

Avšak, ten sa Sáre taktiež nepozdáva a podľa všetkého mmeedzi nimi nedôjde k ničomu viac. Dôvodom jej vyberavosti by mohlo byť to, že mladá blondínka už chlapa po svojom boku má. Český portál si totiž všimol, že len 5 týždňov dozadu si Sára na instagrame vymieňala zaláskované komentáre s istým futbalistom z Brna. A z ich komunikácie bolo zjavné, že ani náhodou nejde len o obyčajné kamarátstvo.

Fanúšikovia sa na Sárinho frajera počas živého vysielania pýtali aj moderátorky Zorky Hejdovej. „O ničom takom, priznám sa, neviem," odpovedala prekvapená moderátorka. Zmieňovaný futbalista Michal Ševčík pritom ešte pár dní pred Sáriným odchodom na Love Island komentoval jej fotografie slovami ako "my babe" (moje zlato, pozn.red), zahŕňal jej príspevky zamilovanými smajlíkmi, no a Sára mu to, samozrejme, opätovala.

My sme preto zisťovali, či Sára v skutočnosti vonku niekoho nechala, keďže to vyzerá minimálne zvláštne a celá vec neunikla ani fanúšikom šou. „Je pravda, že niekoho mala, no rozišli sa pred Love Islandom," dozvedeli sme sa zo zdroja z okoliia produkcie. Nuž, možno to síce pôsobí zvláštne a tak, že odchod na ostrov lásky bol zbúchaný celkom narýchlo ale... Veď uvidí sa!