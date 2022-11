Utajovaná frajerka Davida z Love Island PREHOVORILA: Spoločné tetovanie a bývanie... Dokonca poznala aj jeho rodičov!

KANÁRSKE OSTROVY – Iba pred pár dňami sa v súvislosti so šou Love Island prevalila informácia o Dávidovej utajenej frajerke. Tej došla trpezlivosť a už sa na neho a Natáliu ďalej nemohla prizerať. Vyjadrila sa bližšie k ich spoločnému vzťahu a už sa sama nazýva expriateľkou. Vyzerá to tak, že blonďavý fešáčik sa z tohto už nevyhrabe!

V šou Love Island sa náhle prevalilo tajomstvo súťažiaceho Dávida Vitáska. Do šou sa prihlásil ako zadaný a zrejme ho viac než láska lákala finančná odmena. O tú bojoval spolu s modelkou Natalie Kočendovou. Ich vzťah v súťaži momentálne prechádza obrovskou krízou...

Vyzerá to tak, že futbalista pri vidine peňazí prehliadol aj svoju milovanú, ktorej sa to naozaj dotklo. Vrátiť sa k nej chcel hneď po skončení reality šou, ale to je už zrejme minulosť.

Televízia Markíza prišla ako prvá s informáciou, že Dávid má vlastne frajerku. Jej meno je Rebeka a momentálne sa už aj ona vyjadrila bližšie k ich vzťahu. „Som v túto chvíľu už bývalá frajerka Dávida Vitáska,“ zneli jej prvé slová. On sa síce snažil zahmlievať, ako sa len dalo, tentokrát mu to už nevyšlo. Priateľka potvrdila spoločné tetovanie a doma ho po jeho klamstvách s otvorenou náručou naozaj neprivíta...

„David poprel to, že sme niekedy spolu chodili alebo vážnosť toho vzťahu, čo mi veľmi ublížilo úprimne. Pretože sme spolu chodili od mája – s tým, že som poznala jeho rodinu, prastarkých a trávila som s nimi dosť víkendov. Takisto ako on s mojou rodinou, vrátane rodinných osláv. Nehovoriac o tom, že sa David kvôli mne presťahoval do Prahy,“ pokračovala.

Galéria fotiek (2) Zdroj: Instagram D.V.

Po jej vyjadrení je jasné, že mali dosť vážny vzťah a jeho účinkovanie v šou je nateraz už irelevantné, keďže, ako sa dokázalo, kvôli láske tam nešiel. Vzbura divákov televízie donútila réžiu k urýchlenému konaniu. Nielenže Dávid porušil pravidlá, ale ani fanúšikovia ho tam evidentne nechcú. V aplikácii Love Island sa preto spustilo hlasovanie a diváci mohli rozhodnúť o jeho osude. Verdikt uzrie svetlo sveta čoskoro. Rebekino celé vyjadrenie si môžete pozrieť nižšie.