Tajné plány Zdeňka Trošku: Po JAHODÁCH, FACKÁCH a EROTIKE mali prísť aj UFÓNI… Celé to stroskotalo na Růžičkovej!

PRAHA - Azda najznámejšia trilógia od českého režiséra Zdeňka Trošku (69), Slunce seno... mala mať aj 4. diel, kde mali priletieť mimozemské civilizácie. No ufónom dala ráznu stopku nebohá Helena Růžičková (†67). Prečo sa so Zdeňkom nepohodli?

Slunce, seno, ufóni. Presne tak sa mal volať 4. diel úspešnej komédie od českého režiséra Zdeňka Trošku. Všetko bolo už aj naplánované a svoj nápad dotiahnuť do filmu mimozemské civilizácie mu schválil aj scenárista Petr Mark, no žiaľ, herečka Helena Růžičková odmietla. Mala totiž vo filme zomrieť a vôbec sa jej nepáčilo, akým spôsobom.

„Zdeněk sa nedohodol s Helenou, neviem kvôli čomu presne a hovoril mi, že moc nechce, aby v tom hrala. A čo teraz? Ja som mu povedal, že to nie je problém a začne to tým, že Helena s Jirkou idú na pole v tom svojom gazíku. Zrazu sa objaví lietajúci tanier, oni po ňom pozerajú, vojdú na železničné priecestie a zmetie ich vlak. No a bude to...,“ zaspomínal si na plán Markov, ako by to mohlo byť a pokračoval. „Lenže Helena sa to dozvedela a urobila všetko preto, aby sa 4. diel netočil,“ dodal scenárista úspešnej trilógie.

Dokonca už bola podpísaná aj zmluva za štvrť milióna českých korún, ako informoval Blesk.cz. Kultovej mame Škopkovej, ktorú stvárnila už spomínaná herečka, sa to však nepáčilo a zrejme nechcela, aby sa jej zbavili spôsobom, že zomrie pod vlakovými koľajami.

Nakoniec sa aj umelkyňa zmierila s režisérom no nastal ďalší problém, ktorý zabránil k pokračovaniu. Postupne začali umierať hviezdy predchádzajúcich dielov. Ako prvá odišla populárna Kelišová, ktorú hrala Marie Švecová (†87), o dva roky na to zomrel Jozef Stárek (†48), známy ako dedinský lekár Kája Kroupa a rovnako v tom istom čase odišiel aj "predseda JZD" Miroslav Zounar (†65). O rok neskôr to bola výstredná "Babča" Valerie Kaplanová (†81) a v roku 2002 obľúbená "Cecilka" Vlastimila Vková (†91). Neskôr prišiel na rad "Farár Otík" Luděk Kopřiva (†80) a tak bol veľkým plánom s UFO koniec.

