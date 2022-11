Dievčatko z Troškových filmov: Obrala Hoštice o milióny!

Keď sa objavila informácia, že herečka z Troškových filmov vytunelovala pokladnicu Hoštíc aj susednej obce, režiséra komédií to poriadne rozhorčilo. „Prosím vás, aká herečka? Mihla sa v jednom zábere v Slunce, seno, erotika asi ako päťročná, žiadna herečka to ale nie je,” vyhlásil nahnevane pre Blesk. „Je to hanba!” dodal.

Galéria fotiek (3) Zdroj: TASR

Markéta N. sa napokon živila ako účtovníčka. „Všetci ju tu mali radi, chodili si k nej po rady ohľadom financií. Nikto by to na ňu nepovedal. Vraj doma cez počítač stávkovala a hrala hazardné hry,” prezradil českému denníku jeden z obyvateľov obce.

Blondínka podľa obžaloby tunelovala Hoštice od septembra 2019 do júna 2020. Z bankového účtu tejto dedinky si podľa štátnej zástupkyne previedla finančnú čiastku v celkovej výške takmer 3,5 milióna českých korún v čase, keď bola zamestnaná ako obecná účtovníčka. Susednú obec pripravila o 1,3 milióna korún.

Galéria fotiek (3) Zdroj: Facebook DN

Teraz sa postavila pred súd, ktorý jej aj vďaka spolupráci a dohode o vine a treste naparil síce len podmienku, ale všetky peniaze musí vrátiť. Hrozilo jej až osem rokov basy, dostala však podmienečný trest vo výške 1,5 roku s odkladom na tri roky.

„Keď sa to prevalilo, postavila sa k tomu čelom. Prišla sa starostovi ospravedlniť. Vraj už to po nejakých čiastkach spláca, ale asi ešte dlho bude,” uviedol obyvateľ obce. Ako píše Blesk, podľa posudku znalkyne z oboru psychiatrie trpí Markéta N. patologickým hráčstvom.