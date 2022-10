Plačková KONEČNE ukázala svoju PRAVÚ TVÁR: Takto vyzerá bez filtrov a mejkapu!

Zuzana Strausz Plačková patrí medzi najsledovanejšie influencerky a je akýmsi idolom pre mnohé ženy, ktoré sa jej chcú podobať. Avšak ako sa hovorí, nie je všetko zlato, čo sa blyští. Čerstvá mamička sa netají tým, že s obľubou a veľmi často používa filtre pre vylepšenie svojho zovňajšku na sociálnych sieťach, aby vyzerala lepšie ako v skutočnosti.

Galéria fotiek (9) Zdroj: Instagram Z.P.

Pomyselná kráľovná Instagramu prešla aj viacerými plastickými úpravami. Dávnejšie si dala spraviť prsia, či zadok a kompletnou premenou prešla aj jej tvár, kvôli ktorej dokonca vyhľadala uznávaného odborníka a plastického chirurga z Ukrajiny. Ako sama uviedla, zaplatila za nový vzhľad 33 000 eur.

„Robili mi rekonštrukciu nosa, ale hlavne mi konečne vyrovnal a spriechodnil prepážky, lebo ma to trápilo už veľmi dlho, no nikto doteraz mi to pri plastike nosa neurobil! Taktiež som sa zbavila dvojitej brady, tuku v lícach a rozpustenie kyseliny H. v perách a na záver výplň mimických vrások vlastným tukom. Za túto operáciu som zaplatila presne 33-tisíc eur,” priznala sa podnikateľka v minulosti. Napriek všetkým zákrokom jej to nestačí a aj tak pridáva príspevky s filtrami. Ktovie prečo...

Galéria fotiek (9) Zuzana Strausz Plačková ukázala svoju pravú tvár

Zdroj: Instagram Z.P.

Včera však mamička po veľmi dlhom čase na svojom instagramovom profile konečne ukázala svoju pravú tvár bez kadejakých úprav a dokonca nemala na sebe ani mejkap. „Dnes je presne takýto deň. Bez mejkapu, bez filtru, bez nálady,” napísala pod záber Zuzana.

A zrazu dokonalá tvárička, na akú boli doteraz všetci zvyknutí, už mala svoje chybičky krásy...