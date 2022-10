PROBLÉMY na Plačkovej svadbe: S týmto známa mamička nerátala!

Tretia svadba za život je naozaj zaujímavým rozhodnutím. Svoju milú René požiadal o ruku v priamom prenose na súťaži krásy pred očami všetkých divákov. Plačková doslova zatienila aj víťazku! Toto prekvapivé ukončenie večera spečatili spolu až tento týždeň. Dátum nevyberali len tak, ale bol pre nich symbolický. Pred 7 rokmi sa vzali v ten istý deň.

Medzi pozvanými hosťami boli známe tváre zo Zuzaninho okolia. Napríklad aj Lucia Mokráňová, ktorá na svadbu a krstiny zobrala svoju dcérku Talinku. Tento čin však neskôr poriadne oľutovala. Fanúšikovia boli zvedaví, ako to jej malá dcérka zvládala v kostole. Predsa len, niektoré deti nevedia obsedieť na jednom mieste, a keď sa začnú nudiť, vymýšľajú hlúposti. To sa stalo aj v tomto prípade „Strašne veľa správ mi prišlo, že ako to Talinka vydržala v kostole. Pretože neviete, či máte deti brať na svadby alebo nebrať, keď sú také malé. No, zaujímavé to bolo,“ povedala.

Jej dieťa bolo naozaj neposedné. „Talinka chcela stále ujsť, ľahla si na zem, začala sa tam vyzliekať, takže to bolo zaujímavé,“ vyjadrila sa na margo otázok. Aj keď to jej dcérka v kostole nevydržala, Lucia aspoň vie, ako sa zachovať v budúcnosti.

„Asi by som Talinku do kostola už nezobrala, keďže tam všetci musia sedieť a byť potichu, čo je u nás veľký problém. Asi by som Talinku nabudúce zobrala už len na tú hostinu,” zhodnotila. Tentoraz im to síce nevyšlo podľa predstáv, ale veru, žiadny rodič dopredu nevie, ako sa bude dieťa v takom prostredí cítiť a správať.