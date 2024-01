ZÚFALSTVO Roba Pappa: Susedské prípady v realite... U polície NEPOCHODIL!

Robo Papp (Zdroj: Instagram R.P.)

Keď sa rodinka rozrastie o deti, mnohí rodičia túžia po rodinnom dome... Nielen kvôli záhrade, na ktorej sa ratolesti môžu vybehať, ale aj pre pocit súkromia. Po tom zrejme túžil aj spevák Robo Papp s manželkou Veronikou, keď sa pred dvomi rokmi rozhodli urobiť tento krok. No nedopadlo to úplne podľa ich predstáv. Namiesto toho im začali skutočné "Susedské prípady".

Spevák sa podelil o video, ktoré zachytáva neznámeho muža, ktorý preskočil plot a svojvoľne si behal po jeho dvore. „Takto, priatelia, v Miloslavove žijú ľudia. Teda no, "ľudia"... Skôr tzv. športovci, ktorí tu pred naším domom hrajú futbal alebo hokejbal,“ napísal k videu Papp. V tesnej blízkosti rodinného domu sa totiž nachádza futbalové ihrisko.

No a keď na Pappov pozemok dopadne prehodená lopta... „V pohode prelezú plot, keď my hneď neskáčeme otvárať a vracať prehodené lopty, nestačí totiž, že im ich vraciame na ihrisko na druhý deň,“ vysvetlil spevák. Ten sa v tejto veci obrátil aj na políciu, no veľmi u nej nepochodil.

(Zdroj: Vlado Anjel)

„Privolaná polícia po porade so službukonajúcim prokurátorom mi oznámila, že j e to len priestupok a v podstate sa s tým máme iba zmieriť, dokonca mi ani nepovedia, či aspoň dostal pokutu, na to, aby osm sa to dozvedel, som musel písať žiadosť podľa zákona o prístupe k informáciám,“ pokračoval Papp.

Rozhorčený hudobník teda skonštatoval, že do budúcna je volanie polície v takomto prípade úplne zbytočné. „Takže ak nabudúce vaša žena večer po tme objaví na dvore cudzieho chlapa, políciu netreba volať, lebo na Slovensku je v práve ten, ktorý v práve nie je, treba si to vyriešiť po svojom. Čiže treba mu dať bonboniéru alebo pivko alebo kávičku, ospravedlniť sa, že ste hneď neskočili z postele utekať vrátiť loptu a dať mu kľúče,a by nabudúce nemusel skákať,“ dodal rozhodčený Robo.