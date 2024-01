INCIDENT u Roba Pappa: Ozval sa svedok... Niekoľkokrát sme mali KONFLIKT!

U Roba Pappa bola nežiadaná návšteva! (Zdroj: Instagram R.P.)

MILOSLAVOV - Nuž, aj keď si nájdeme dom snov, nie vždy je všetko podľa predstáv. Svoje o tom vie aj Robo Papp (42), ktorý býva pri ihrisku, a tak skoro všetky lopty končia u neho na záhrade. Naposledy sa to stalo aj neznámemu mužovi, ktorý sa rozhodol preskočiť plot a loptu si vziať. Keď to spevák videl, neveril vlastným očiam. Muža si natočil na video, ktoré neskôr zverejnil aj na sociálnu sieť. A to prinútilo svedka celého incidentu reagovať!

Susedské prípady v realite! Svoje o tom vie aj spevák Robo Papp, ktorý sa pred pár rokmi usídlil v dedinke pri Bratislave. Býva v dome naproti futbalového ihriska, čo so sebou nesie istý problém. Lopta skončí veľakrát u neho na dvore. Naposledy sa stalo to isté a neznámy muž sa rozhodol celú vec zobrať do vlastných rúk a preskočiť plot.

To sa známemu Slovákovi nepáčilo. Celý incident si natočil na kameru a následne ho zverejnil na Instagrame. „Takto, priatelia, v Miloslavove žijú ľudia. Teda no, "ľudia"... Skôr tzv. športovci, ktorí tu pred našim domom hrajú futbal alebo hokejbal. V pohode prelezú plot, keď my hneď neskáčeme otvárať a vracať prehodené lopty, nestačí totiž, že im ich vraciame na ihrisko na druhý deň,“ vysvetlil spevák.

(Zdroj: Ján Zemiar)

Ten sa v tejto veci obrátil aj na políciu, no veľmi u nej nepochodil. „Privolaná polícia po porade so službukonajúcim prokurátorom mi oznámila, že je to len priestupok a v podstate sa s tým máme iba zmieriť, dokonca mi ani nepovedia, či aspoň dostal pokutu, na to, aby som sa to dozvedel, som musel písať žiadosť podľa zákona o prístupe k informáciám,“ vyjadril sa.

V istej skupine na Facebooku sa ozval aj dotyčný, ktorý bol svedkom celej vtedajšej situácie a objasnil, ako to celé vraj bolo. „Nechcel som sa vyjadrovať k tejto téme... ale asi, bohužiaľ, nemám inú možnosť. Tento pán sa nasťahoval do domu, pred ktorým už minimálne dva roky fungoval športový aréal. Čiže ak sa niekam sťahujem, zistím si ako to na danej ulici funguje (hluk,prašnosť a pod.)," napísal v úvode.

„To, že tam býva tento pán sme zistili až na Obecnom úrade, kde bolo padaných množstvo podnetov na hluk, prašnosť a zlé parkovanie. Ohľadom parkovania bolo niekoľkokrát volané na PZ a pokaždé bolo vysvetlené p. muzikantovi, že žiadny zákon nebol porušený a hliadka PZ odišla... V tomto prípade mali chalani iba jednu loptu, ktorú zakopli na súkromný pozemok... Áno, preliezať plot nebol ten správny nápad... Chlapi predtým ako preskočili plot zakričali na p. domu a ak 3 alebo 4 krát zazvonili, kedže to bolo tesne po príchode, dieťa nespalo... To, že p. muzikant vracia lopty nie je pravda (ani jeho povinnosť) prvú zakopnutú loptu sme našli až po 2. mesiacoch," pokračoval.

„Niekoľkokrát sme mali konflikt, kde sa pán vyjadroval ako ožran z 3. cenovej a aj pri tomto incidente zostrihal video tak, aby bolo v prospech "poškodeného"... Bohužiaľ tam chýbajú vyhrážky policajtom a aj osočovanie futbalistov za prítomnosti PZ... Tento pán je chronický sťažovateľ, svoje o tom vedia hokejbalisti, futbalisti a dokonca aj majitelia "vianočného stánku"... to, že sme preskočili plot, lebo už máme plné zuby správania sa tohto pána nebolo správne... No znova zdôrazňujem, ak sa nasťahujem na "ihrisko", musím znášat následky v podobe hluku,obmedzenia a pod.,“ vyjadril sa.

Samozrejme, aj v tomto prípade sa nájdu ľudia, ktorí stoja za spevákom a na druhej strane je časť, ktorá si výhradne myslí opak a nevidia žiadny problém v tom, že neznámy muž vkročil na cudzí pozemok.