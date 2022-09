Jojkárka Názlerová ako nevesta: Aha, s týmto mužom je už 30 rokov!

Renáta Názlerová už na sieti Instagram ukázala fotografie z mladosti, pochválila sa mamou, či detailne opísala svoj boj s koronavírusom. V prevažnej väčšine prípadov je však na pripojených fotografiách úplne sama.

Ak sa mnohí pýtali, či má táto televízna advokátka aj manžela, včera dostali úplne priamu odpoveď. Má a dokonca už tridsať rokov!

Galéria fotiek (3) Zdroj: Instagram RN

Renáta sa na Instagrame podelila o svadobnú fotografiu aj jeden záber zo súčasnosti. A vyzerá to tak, že prežíva naozaj láskyplné a šťastné manželstvo. „Ďakujem, že ma dokážeš pochopiť, aj keď si ja sama nerozumiem, že ma rozosmeješ, aj keď plačem, že mi dodávaš odvahu, keď mi tá moja dochádza, že stojíš pri mne, aj keď svet naokolo sa mi otáča chrbtom. Vďaka tebe som žena, manželka aj mama. Ďakujem Bohu aj osudu, že som ťa stretla,” vyznala sa Názlerová zo svojich citov.

Samozrejme, netajila, že boli aj horšie chvíle, ale prekonali ich presne, ako sa to hovorí vo svadobných sľuboch – v dobrom aj zlom, v zdraví aj v chorobe, v bohatstve aj chudobe. „Keď sú na to dvaja, zvládnuť sa dá všetko,” uviedla. A my im želáme veľa ďalších spoločných rokov plných lásky.