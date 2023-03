Slovenský herec PRIZNAL STRACH: Toto musel podstúpiť!

VYSOKÉ TATRY - Slovenský herec a moderátor Juraj Bača (35) sa kvôli svojej hereckej profesii púšťa do rôznych výziev. No tentokrát musel pre moderovanie doslova prekonať sám seba. Z tohto má pritom najväčší strach!

Život je aj o prekonávaní prekážok a najmä vlastných strachov. S tým má najnovšie skúsenosť aj herec Juraj Bača. Diváci verejnoprávnej RTVS ho aktuálne môžu vídať ako vášnivého psíčkara v novom projekte s názvom Najvernejší. No že práve v tejto relácii bude musieť ísť za hranice svojej komfortnej zóny, zrejme nečakal.

Na sociálnej sieti Instagram v týchto dňoch pridal záber, ako zlaňuje skalu v Slovenskom raji... Aj so štvornohým chlpáčom v náručí. „Vďaka herectvu som už mal možnosť vyskúšať rôzne povolania. Kozmonaut, záchranár, smetiar, vojak či kardiochirurg,“ začal na úvod herec a potom prišlo k zlomovému priznaniu.

„Avšak najautentickejšiu skúsenosť som dostal od našich horských záchranárov, ktorých prácu vám predstavíme v našom seriáli. Nikdy som to nahlas nevyslovil, ale sú veci, ktoré zvládam ťažšie a jednou z nich sú výšky. Tak si asi viete predstaviť môj výraz, keď som sa dozvedel, že ideme zlaňovať Tomášovský výhľad. A nie len tak, ale so záchranárskym psom v rukách,“ prezradil moderátor, ktorý nakoniec svoj strach zdolal a ako sám uviedol, bol to pre neho zážitok na celý život.

Ako sa mu to podarilo zvládnuť, si môžete pozrieť už čoskoro v zmienenej relácii od RTVS. A malú ochutnávku uvidíte v Jurajovom videu.