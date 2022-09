Exfarmárka sa konečne dočkala: Komplikovaná OPERÁCIA syna… Rok na ňu zbierala peniaze!

MNÍCHOV - Exfarmárka Mirka Kuryś Koperová sa od začiatku netajila tým, že do televíznej šou išla za cieľom získať peniaze na komplikovanú a najmä drahú operáciu pre syna. Vyhrať sa jej síce nepodarilo, no aspoň o svojom probléme informovala celé Slovensko. Po odchode z projektu potom vypísala verejnú zbierku. A konečne sa to podarilo - jej syn v stredu podstúpil 8-hodinovú operáciu v nemocnici v Mníchove!