Markizácka hviezda ZMENILA účes: FOTO Čožeee? Veď vyzerá ako PUBERTIAČKA!

BRATISLAVA - Vyzerá to tak, že toto leto je v kurze účes, ktorý naše celebrity "baví" viac ako tie ostatné. Zmenu svojej vizáže totiž podstúpila aj herečka Dominika Kavaschová, ktorá neodolala tomuto trendu!

Dominika Kavaschová je žena, ktorú by ste určite neprehliadli. Naša krásna herečka je absolútne nezameniteľná a hoci jej, ako každému z nás, rôčiky pribúdajú, pri porovnaní s jej prvými televíznymi projektami to vyzerá tak, akoby vôbec nestarla. A to vôbec nie je všetko.

Galéria fotiek (4) Zdroj: TV MARKÍZA

Pôvabná brunetka totiž aktuálne zaexperimentovala s účesom a vďaka zmene vizáže vyzerá mladšie ako v svojich začiatkoch - teda, aspoň pokiaľ si ju pamätáte z markizáckeho seriálu Chlapi neplačú. Odvtedy uplynulo už skoro 10 rokov, lenže Dominika stále vyzerá, akoby mala čerstvo po dvadsiatke.

A odkedy zmenila účes a stavila na šik ofinku, zrejme by ste jej tipli ešte menej. Vyzerá ako dievčina zo strednej školy... A to je už maminou!

Galéria fotiek (4) Zdroj: Instagram D.K