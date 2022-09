Jaro Slávik pred štartom 10. ročníka Talentu: Má v tom jasno… TOTO bude VÍŤAZ!

Jaro Slávik, známy hudobný producent, dlhoročný porotca a vyhľadávač talentov opäť zasadne do porotcovského kresla. Nedávno sme ho stretli na media párty televízie Joj, kde sme sa ho spýtali na to, aké talenty bude vyhľadávať a dokonca padol aj tip na víťaza.

„Ja snívam o tom, že to vyhrá dievča s gitarou. Mne sa páči to, čo vidíš na všetkých tých festivaloch okolo Lollapalooza, alebo keď si pozrieš Švédky, ako chodia po Coachelle, že to je taký návrat k takému, nehovorím country, k takej amerikáne. Pretože, tie ženy sú predsa len lyrickejšie a poetickejšie ako muži a dokážu aj zložité témy komunikovať veľmi príjemným spôsobom, že to chceš počúvať. Takže to ja dúfam, že sa objaví a že to možno aj vyhrá,“ prezradil Jaro Slávik v rozhovore pre Topky.sk.

Galéria fotiek (5) Zdroj: Ján Zemiar

Nuž, zdá sa, že v tom má porotca celkom jasno. Uvidíme, či sa aj také dievča ocitne na dobre známej hviezde na pódiu a zažiari. Každopádne, vy si už dnes večer môžete vychutnať spomínanú šou plnú talentov, kde tento rok zasadne do porotcovského kresla aj Patrik Vrbovský alias Rytmus.

To, ako vníma Patrika samotný Jaro Slávik, ale aj to, na aké ďalšie talenty sa môžete tento rok tešiť, sa dozviete v rozhovore vyššie.